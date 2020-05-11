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Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357

Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 357, скончались 22 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Накануне немецкие медики выявили 667 случаев, 26 человек с коронавирусом скончались.

С начала эпидемии в стране выявлено 169 575 случаев заражения COVID-19 и зафиксировано 7 417 летальных исходов. Более 145,6 тысячи заразившихся вылечились.


Баварии (44 368), Северном Рейне-Вестфалии (35 132) и Баден-Вюртемберге (33 190). В Берлине зафиксировано 6 272 случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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