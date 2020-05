Что смотреть онлайн 11 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

В воскресенье в 20.00 смотрим спектакль @kirillserebrennikov и Аллы Демидовой "Ахматова. Поэма без героя". А пока фоточки 📸 ⠀ #гогольцентр #гогольonline #ахматова #аннаахматова #алладемидова #поэмабезгероя #ахматовапоэмабезгероя #спектаклионлайн #кириллсеребренников #серебряныйвек #звезда