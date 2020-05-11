Что смотреть онлайн 11 мая. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сегодня 50-летний юбилей у выдающегося оперного режиссера Дмитрия Чернякова. По этому поводу в Большом театре – его февральская премьера "Садко", которую он поставил в России после долгого перерыва. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (11 мая) до 1:30 (12 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2015 года "Сельской чести" и "Паяцев" Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло. Эти две оперы ставятся как диптих уже более ста лет. Постановка Дэвида Маквикара, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Эва-Мария Вестбрук, Патриша Расетт, Марсело Альварес, Георгий Гагнидзе.

День

приглашает на поучительную историю "" Никиты Шмитько, которая знакомит с основами дорожного движения. Режиссер-постановщик Андрей Абрамов.

В 15:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров начинается военно-цирковым представлением "Бах-бах-бах" Юлии Поспеловой в Ханты-Мансийском театре кукол. Постановка Елены Евстроповой.

В 15:00 в Гоголь-Центре представят повтор спектакля "Ахматова. Поэма без героя". Режиссеры Алла Демидова и Кирилл Серебренников. Премьера состоялась в 2016 году.

В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнется трансляция концерта классической музыки. Прозвучат произведения Крауса и Моцарта. Дирижер Мартин Зандхофф, солисты Наталья Кириллова (сопрано) и Сергей Елецкий (кларнет).

В 17:00 в Яндекс.Эфире покажут первую часть концерта "Весь Жванецкий". Вы услышите избранные миниатюры знаменитого сатирика. Автор сценария Михаил Жванецкий, режиссер-постановщик Александр Файфман, продюсер Леонид Парфенов.