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Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов

Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов
Процесс реформирования медицинской отрасли можно осуществить в течение трех лет, убежден руководитель Минздрава Максим Степанов.

"Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли - одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире... Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", - отметил Степанов.
Он добавил, что этот срок – не менее, чем три года – необходим, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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