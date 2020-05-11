Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов

Лидия Мартынова

Процесс реформирования медицинской отрасли можно осуществить в течение трех лет, убежден руководитель Минздрава Максим Степанов."Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли - одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире... Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", - отметил Степанов.Он добавил, что этот срок – не менее, чем три года – необходим, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.