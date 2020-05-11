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Цимбалюк допустил, почему Зеленский избегает четких ответов о войне против России

Цимбалюк допустил, почему Зеленский избегает четких ответов о войне против России

Придерживаясь позиции первого президента Украины — Леонида Кравчука, который был большим мастером ходить «між крапельками», Владимир Зеленский пытается избегать ответов на самые главные вопросы. Такую модель поведения нынешнего главы государства во второй части интервью «ФАКТАМ» отметил работающий в Москве журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк.

В частности, он напомнил, что на днях Зеленкий вдруг стал размышлять, кто же виноват в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

«Действительно, кто виноват? Она (трагедия. Ред.) же не случилась сама по себе. Российские пропагандисты почему-то отсчитывают эту историю с начала пожара в Доме профсоюзов, хотя, наверное, им правильнее было бы вести отсчет с момента, когда пророссийские боевики напали на проукраинский марш», — подчеркнул журналист.

В то же время он отметил, что лично убежден — все началось еще раньше — с захвата украинского Крыма, т. е. 20 февраля 2014 года.

«Все остальное стало следствием. Однако наш президент на таких важных моментах не акцентирует внимание, чтобы не заострять углы», — отметил Цимбалюк.

Он считает, что в подобном молчании есть «хитрый политтехнологический смысл» — так президент старается не оттолкнуть достаточно большой процент населения Украины на предстоящих местных выборах, в ходе которых президентской партии нужен результат.

Читайте в «ФАКТАХ» также первую часть интервью Романа Цимбалюка «Лукашенко очень раздражает Кремль, а коронавирус испортил триумф Путина, — Роман Цимбалюк»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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