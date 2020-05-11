Covid-19 захватывает Россию: за сутки 11656 инфицированных, всего — 221344

Анастасия Иванова

В России число инфицированных новой коронавирусной инфекцией выросло за последние сутки на 11 656, достигнув в общей сложности во всех регионах 221 344. В стране на данный момент выздоровел 39 801 человек, умерли — 2009. Такие данные сегодня, 11 мая, приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

Суточный рост составил 5,6%. Отмечается, что 5 417 (46,5%) новых случаев являются бессимптомными.

ИА Newstes уже сообщало, по данным Университета Джонса Хопкинса, к утру 11 мая количество инфицированных Covid-19 в мире составило 4 102 849 человек, прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тыс. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов, более 1,41 млн человек выздоровели.

Лидерами по количеству зараженных остаются США — 1,3 млн и Испания — 224,3 тыс..

