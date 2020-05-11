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Депутат назвала реальным риск вспышек COVID-19 из-за возобновления строек в Москве

Депутат назвала реальным риск вспышек COVID-19 из-за возобновления строек в Москве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Опасения стихийного распространения новой коронавирусной инфекции после разморозки строительных объектов в Москве реальны, считает доктор медицинских наук, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина. Работодателям стоит провести жесткий инструктаж среди работников и увольнять всех, кто не следует правилам, сказала она «Парламентской газете».

С 12 мая в Москве и Московской области возобновляют работы промышленные и строительные отрасли. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на работу выйдет в общей сложности около полумиллиона человек. Как известно, львиную долю занятых в строительной отрасли занимают трудовые мигранты. В связи с этим в общественности возникли опасения стихийных вспышек COVID-19.

«Могу сказать жёстко: такие опасения реальны. Потому что никто особенно мигрантов не обследовал, они не учтены так, как бы того хотелось», — прокомментировала переживания общественности «Парламентской газете» Наталья Санина.

Чрезвычайно важно, чтобы на всех производствах и стройках люди использовали маски, перчатки, дезинфицирующие средства, правильно мыли руки и следили за гигиеной, отметила депутат. «Только в таком случае, надеюсь, возвращение мигрантов на стройки не скажется на общей ситуации с заболеваемостью», — полагает она.

Наталья Санина согласилась, что экономическая ситуация требует постепенного открытия различных производств. Кроме того, многие иностранные граждане в связи с карантинными мерами остались без работы и средств к существованию, поэтому и выход на работу этой категории жителей Москвы вполне оправдан.

В такой ситуации, добавила она, необходимо провести очень жёсткий инструктаж с рабочими. «И сказать: тот, кто не будет соблюдать эти каноны и правила, тот уходит и остаётся без работы, — убеждена Наталья Санина. — Я, как медик, естественно боюсь за других людей и не хочу новых вспышек заболеваемости. Поэтому призываю: правила должны быть максимально жёсткими. И они должны быть донесены до людей».

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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