Der Spiegel: Си Цзиньпин просил ВОЗ скрыть информацию о коронавирусе в КНР

Вадим Карасев

Лидер Китая Си Цзиньпин просил руководство Всемирной организации здравоохранения отложить заявление о передаче коронавируса от человека к человеку, а также о том, что ситуация может превратится в пандемию, говорится в опубликованных Der Spiegel материалах, якобы собранных разведкой ФРГ. В ВОЗ эту информацию опровергают.

Как сообщает Der Spiegel, 21 января Си Цзиньпин лично обратился к главе ВОЗ Тедросу Адану Гебреисусу и попросил его отложить предупреждение пандемии. В течение нескольких недель власти КНР активно работали над "отбеливанием" своей репутации и старались создать такую картину, как будто Китай – не источник опасной инфекции.

В ВОЗ эту информацию опровергли. Там утверждают, что Тедрос и Си никогда не общались по телефону. Кроме того, 22 января организация предупреждала о продолжении распространения вируса в Ухане. Это противоречит словам президента США Дональда Трампа, полагающего, что ВОЗ ведет "прокитайскую" политику, и отказывающегося ее финансировать.

Ruposters писал, что ранее в ООН предупредили о распространении антисемитизма в связи с коронавирусом.