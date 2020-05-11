Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Der Spiegel: Си Цзиньпин просил ВОЗ скрыть информацию о коронавирусе в КНР

Der Spiegel: Си Цзиньпин просил ВОЗ скрыть информацию о коронавирусе в КНР

Лидер Китая Си Цзиньпин просил руководство Всемирной организации здравоохранения отложить заявление о передаче коронавируса от человека к человеку, а также о том, что ситуация может превратится в пандемию, говорится в опубликованных Der Spiegel материалах, якобы собранных разведкой ФРГ. В ВОЗ эту информацию опровергают.

Как сообщает Der Spiegel, 21 января Си Цзиньпин лично обратился к главе ВОЗ Тедросу Адану Гебреисусу и попросил его отложить предупреждение пандемии. В течение нескольких недель власти КНР активно работали над "отбеливанием" своей репутации и старались создать такую картину, как будто Китай – не источник опасной инфекции.

В ВОЗ эту информацию опровергли. Там утверждают, что Тедрос и Си никогда не общались по телефону. Кроме того, 22 января организация предупреждала о продолжении распространения вируса в Ухане. Это противоречит словам президента США Дональда Трампа, полагающего, что ВОЗ ведет "прокитайскую" политику, и отказывающегося ее финансировать.

Ruposters писал, что ранее в ООН предупредили о распространении антисемитизма в связи с коронавирусом.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству
Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии
Битва платьев: Светлана Родина против Юлии Прудько
Битва платьев: Светлана Родина против Юлии Прудько
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
Аделина Сотникова боится выйти на лед после сложной операции на позвоночнике
Аделина Сотникова боится выйти на лед после сложной операции на
В освобожденном от коронавируса Ухане обнаружили новых заболевших коронавирусом
В освобожденном от коронавируса Ухане обнаружили новых заболевших
Пользующиеся общественным транспортом газпромовцы останутся пока дома
Пользующиеся общественным транспортом газпромовцы останутся пока дома
Der Spiegel: Си Цзиньпин просил ВОЗ скрыть информацию о коронавирусе в КНР
Der Spiegel: Си Цзиньпин просил ВОЗ скрыть информацию о коронавирусе
Биткоин подорожал
Биткоин подорожал
Польский профессор: Калининград принадлежит России незаконно
Польский профессор: Калининград принадлежит России незаконно
Как определить, «счастливый» ли номер у банковской карты: нумерологический подход
Как определить, «счастливый» ли номер у банковской карты:
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Топ на сегодня

Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексом
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым

Еще по теме

Журналист Spiegel в течение семи лет публиковал выдуманные статьи
Китай обнародовал последние данные о коронавирусе
Си Цзиньпин призвал Трампа не конфликтовать и сотрудничать
Си Цзиньпин назвал историческим визит Трампа в КНР