Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дмитрий Иванов: «Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно»

Дмитрий Иванов: «Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно»

Дмитрий Иванов: «Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно»
Развод Дмитрия Иванова и певицы Лолиты называют самым громким расставанием нынешнего года — спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось.

Сейчас об Иванове говорят в негативном ключе — есть слухи, что он вел себя неподобающим образом по отношению к супруге и изменял ей, будучи в браке. Сам Дмитрий отвергает все обвинения в свой адрес и говорит: ни у кого нет доказательств его неверности, а все, что появляется в СМИ — лишь сплетни.

Так, в Сети то и дело всплывают новые переписки Иванова с разными девушками, которым он писал сообщения интимного характера и даже называл уменьшительно-ласкательными словами «крошка», «малышка» и тому подобное.

«Все, кто знаком со мной знают, что я не говорю подобные словам. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно», — заявил Иванов.

Сейчас поклонники певицы подозревают, что еще до расставания Дмитрий стал крутить роман с бизнесвумен Ольгой Кулиевой, с которой познакомился в Могилеве. «Нас познакомили общие друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании», — заявил тренер по сквошу.

Их общение продолжилось благодаря социальным сетям, а затем Ольга решила переехать в Москву, чтобы заниматься развитием собственного бизнес-проекта. Иванов уверяет, что они просто дружили и только после расставания с Лолитой 45-летний спортсмен решился сблизиться с Кулиевой.

«Когда мы разошлись с Лолой, то нужно было настраивать личную жизнь. Она полетела отдыхать с новым молодым человеком, показывала тапочки, зубную щетку», — сказал Дмитрий. 

В эфире программы «Пусть говорят» бывший супруг Лолиты еще раз подтвердил: он сейчас живет с Ольгой, но отказался говорить об этих отношениях, а также о будущем, сославшись на то, что не является публичным человеком и никогда им не был.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Путин объявил об окончании нерабочего периода
Путин объявил об окончании нерабочего периода
В Латвии хвалят ресторан, отказавший во входе людям с георгиевской лентой
В Латвии хвалят ресторан, отказавший во входе людям с георгиевской
Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии
Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии
В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса
В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Дмитрий Иванов: «Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно»
Дмитрий Иванов: «Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем
Сайт госуслуг рухнул после заявления Путина о выплате детям по 10 тыс. руб.
Сайт госуслуг рухнул после заявления Путина о выплате детям
Помощь детям, списание налогов, кредиты на зарплаты: какие меры поддержки пообещал Путин
Помощь детям, списание налогов, кредиты на зарплаты: какие меры
Меркель повела Германию в «новую фазу пандемии»
Меркель повела Германию в «новую фазу пандемии»
Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим самоизоляции
Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим
Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19
Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах

Еще по теме

Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой
Дмитрий Иванов об умершей жене: «Российский паспорт я получил в браке с ней»
Развод Лолиты перенесли из-за доноса Дмитрия Иванова на адвоката
Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке с певицей