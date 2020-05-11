Дмитрий Иванов: «Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно»

Алексей Вольцев

Развод Дмитрия Иванова и певицы Лолиты называют самым громким расставанием нынешнего года — спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось.

Сейчас об Иванове говорят в негативном ключе — есть слухи, что он вел себя неподобающим образом по отношению к супруге и изменял ей, будучи в браке. Сам Дмитрий отвергает все обвинения в свой адрес и говорит: ни у кого нет доказательств его неверности, а все, что появляется в СМИ — лишь сплетни.

Так, в Сети то и дело всплывают новые переписки Иванова с разными девушками, которым он писал сообщения интимного характера и даже называл уменьшительно-ласкательными словами «крошка», «малышка» и тому подобное.

«Все, кто знаком со мной знают, что я не говорю подобные словам. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно», — заявил Иванов.

Сейчас поклонники певицы подозревают, что еще до расставания Дмитрий стал крутить роман с бизнесвумен Ольгой Кулиевой, с которой познакомился в Могилеве. «Нас познакомили общие друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании», — заявил тренер по сквошу.

Их общение продолжилось благодаря социальным сетям, а затем Ольга решила переехать в Москву, чтобы заниматься развитием собственного бизнес-проекта. Иванов уверяет, что они просто дружили и только после расставания с Лолитой 45-летний спортсмен решился сблизиться с Кулиевой.

«Когда мы разошлись с Лолой, то нужно было настраивать личную жизнь. Она полетела отдыхать с новым молодым человеком, показывала тапочки, зубную щетку», — сказал Дмитрий.

В эфире программы «Пусть говорят» бывший супруг Лолиты еще раз подтвердил: он сейчас живет с Ольгой, но отказался говорить об этих отношениях, а также о будущем, сославшись на то, что не является публичным человеком и никогда им не был.

Фото: Legion-Media, Instagram