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Еще один главврач российской больницы заразился коронавирусом

Еще один главврач российской больницы заразился коронавирусомАлексей ШабунинФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения.

Доктор подтвердил, что болен COVID-19. Он изолировался в собственном кабинете, где продолжает работать.

Ранее в мае главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко назвал число зараженных коронавирусом сотрудников: всего в инфекционной больнице заразились 26 медработников. По словам главврача, среди пострадавших оказались не только врачи, но также медицинские сестры и другой персонал.

31 марта Проценко объявил, что у него подтвердился коронавирус. 15 апреля врач рассказал о выздоровлении.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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