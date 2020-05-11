Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с многолетним опытом и неординарным подходом к этой науке. Гороскоп на неделю поможет вам решить все проблемы, сохранив уверенность и удачу.

Середина мая будет довольно благоприятной для большинства Знаков Зодиака, но, несмотря на общее стабильное состояние звезд, могут возникнуть некоторые проблемы. Если вы почувствуете, что надвигаются неприятности в любой из сфер жизни, постарайтесь воспользоваться пятью лучшими талисманами на удачу, а еще лучше — носите их с понедельника.

Овен

Овнам придется много знакомиться и общаться с людьми. С некоторыми из них не захочется говорить, а другие будут закрытой книгой. Говорят, что зеркало души — это глаза. Именно по ним можно узнать характер. Овнам стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы узнать собеседника лучше и приоткрыть тайну его души.

Во всем, что касается денег и работы, на этой неделе стоит проявлять осторожность, но это не значит, что всё плохо. Наоборот, Овнов могут посетить новые идеи, которым стоит дать ход, а не скрывать от чужих глаз. Пришло время показать окружающим, насколько разум представителей этого Знака может быть многогранен и невообразимо широк.

Телец

Эта неделя станет идеальным временем для восстановления сил. Можно и поработать, но лучше сменить обстановку, отдохнуть, а возможно, даже взять отпуск. У Тельцов наступает период, когда духовные поиски становятся важнее переживаний о работе и любви. Звезды помогут переосмыслить все окружающее, все произошедшее и то, что только ожидается.

Отдых поможет восстановить ауру и биополе. Также в этом Тельцам окажут поддержку приятное общение, времяпрепровождение с семьей и друзьями. Новые знакомства будут полезными для тех, кто пока одинок. Звезды повысят харизму и обаяние этих людей, помогут обрести уверенность и силы для движения вперед.

Близнецы

У Близнецов начинается новая глава жизни. Энергетика претерпевает изменения, и то же самое происходит с мировоззрением. Многие изменения могут быть скрытыми, и о них Близнецы узнают чуть позже. Главное — не паниковать и помнить, что порой изменения в жизни просто необходимы.

В период с 11 по 17 число желательно очистить дом от негативной энергии. Родные стены будут самым важным местом для Близнецов, ведь там сконцентрируются все финансовые и любовные потоки. Можно заключать сделки и покупать товары через Интернет, а также знакомиться в социальных сетях.

Рак

Звезды и планеты будут крайне чувствительны к изменениям в настроении Раков и в их образе мышления. Это значит, что закон притяжения будет работать вдвойне активно. Можно позволить себе помечтать, подумать о будущем, но только в позитивном ключе. Не нужно рыться прошлом, вскрывая старые раны и переживания.

Эта неделя окажется крайне необычной для многих Раков. Кому-то придется решать неординарные проблемы и задачи, а кто-то сможет сильнее почувствовать любовь близких людей. В любом случае звезды и планеты постараются исполнить мечты этих людей. Желательно не воспринимать всерьез чужую критику, особенно от незнакомцев.

Лев

Львам на этой неделе захочется больше денег, больше внимания противоположного пола, больше успехов. Эти желания необходимо подкреплять делом и уверенностью в себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют следовать пяти важным правилам привлечения денег. Всем, кто сфокусирован на делах, лучше не унывать, если что-то не получится с первого раза.

В сфере любви и общения Львам понадобится больше терпения. Многие люди станут источником очень важного жизненного опыта, который будет выражен в здравой критике или замечаниях. Не нужно резко на это реагировать, если хочется остаться друзьями и коллегами. С 11 по 17 мая полезно также заниматься обучением, получением знаний.

Дева

Звезды и планеты будут в очень благоприятном для Дев положении. Это будет выражаться в приливе сил и удачи. Девам необходимо браться за все самые важные дела и не бояться пробовать себя в чем-нибудь новом. Это время открытий и приятных сюрпризов. Логика — это хорошо, но сейчас важно полагаться также и на интуицию, усилить которую помогут специальные талисманы.

Самые благоприятные дни недели — четверг и пятница. 14 и 15 мая можно смело заводить новые знакомства, а также переводить отношения на новый уровень. Можно знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу или помолвку. Это идеальное время для знакомств и романтики, флирта и поиска любовного вдохновения.

Весы

Весам на этой неделе придется решать множество проблем. В связи с этим желательно всегда оставаться в тонусе. Если позволить себе потерять мотивацию, уйдет и успех. Пришло время сфокусироваться на себе любимых, забыв про окружающих. Нужно научиться говорить «нет» всем, кто привык просить о помощи и не давать ничего взамен.

С 11 по 17 число необходимо заниматься домашними делами и помнить про все свои обязанности. Не стоит ничего откладывать на потом. На работе и в бизнесе желательно действовать максимально слаженно с коллегами и партнерами. Возможно, на этой неделе Весы смогут воплотить в жизни свои давние амбициозные планы.

Скорпион

Скорпионам необходимо временно взять паузу в отношениях, которые их чем-то не устраивают. Важно помнить, что некоторые проблемы в любовной сфере неразрешимы и являются следствием низкой совместимости с человеком. В отношениях с родственниками или второй половинкой Скорпионов могут ждать трудности.

Всем, у кого появится ощущение, что всё вокруг рушится, стоит воспользоваться советами астрологов на каждый день о том, как стать удачливее. Скорпионам нужен кто-то позитивный и оптимистичный — человек, который обнимет и скажет, что всё на самом деле прекрасно, выслушает и поймет.

Стрелец

На этой неделе, особенно в самом ее начале звезды и планеты будут в очень благоприятном положении. Это позволит Стрельцам запрограммировать свою энергетику на успех. Достаточно лишь почаще говорить себе, что всё получится, все острые углы сгладятся. Вера в собственный успех мотивирует лучше, чем что-либо другое.

Не стоит забывать о своих обязанностях по дому и по работе. Вполне возможно, что в жизнь удастся воплотить то, о чем Стрельцы давным-давно мечтали. Можно также взять паузу в каком-то деле, отдохнуть от отношений или чрезмерно активной работы. Эта неделя отлично подойдет для отдыха и глобальной смены обстановки.

Козерог

У Козерогов в любовной сфере на этой неделе ожидается стабильность. Самое важное — избегать публичных ссор и не ругаться в целом. Не стоит также игнорировать просьбы любимого человека о помощи. То же самое касается друзей, близких, коллег.

Звезды и планеты максимально созидательны, поэтому настало время обрести внутреннюю гармонию при помощи семи важных шагов. Козерогам можно брать отпуск или уходить с головой в работу, быть наедине с собой или в компании близких людей. Выбор только за ними. Осталось лишь прислушаться к голосу сердца, который их точно не обманет.

Водолей

Водолеям пришло время научиться привлекать желаемое в свою жизнь при помощи банальных уверенности в себе и оптимизма. На этой неделе актуальным будет закон притяжения. Можно позволить себе помечтать, подумать о завтрашнем дне и забыть обиды. Подобный подход к жизни хорошо скажется на удаче и настроении этих людей.

Чувство долга, которое может взыграть в Водолеях ближе к четвергу или пятнице, — это сигнал о том, что пора браться за дела, которые уже нет возможности откладывать. Возможно, что одним из таких дел является уборка дома. Нужно навести порядок, избавиться от хлама. Это даст возможность энергетическим потокам циркулировать свободно.

Рыбы

Любовная сфера станет для представителей данного Знака основной. Удача улыбнется всем, и одиноким, и семейным Рыбам. Главное — не ждать у моря погоды. Можно также воспользоваться лучшими камнями для привлечения удачи в этой сфере. Общение с людьми будет отличным способом смены обстановки и получения позитивной энергии.

Возможно, что ближе к концу недели начнут появляться различные мелочи, которые будут выбивать Рыб из колеи. Меланхоличный настрой по этому поводу принесет гораздо больше проблем, так что лучше сохранять хорошее настроение, несмотря ни на что.