Хореограф Тутберидзе обвинил фанатов Трусовой в травле

Вадим Карасев

Хореограф из группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков пожаловался на травлю со стороны фанатов 15-летней спортсменки Александры Трусовой. Он утверждает, что ее поклонники пишут ему "такое, от чего волосы шевелятся".

"Некоторым даже думаю стоит обратиться к психологам, но это, слава богу, единицы. Даже не буду рассказывать, что там в личку прилетало", – заявил он на странице ВКонтакте.



Железняков добавил, что его скандальные слова о "предательстве" Трусовой не следует расценивать, как оскорбление. Он предположил, что зачинщиками ее перехода к Плющенко стали родители.

А теперь вопрос, если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше?

Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны Александры, что будет дальше?

Ранее хореограф отметил: важно не то, что ушел спортсмен, а как он ушел.

"Вся команда Тутберидзе чуть не сутками сидит на катке, нет личной жизни, ничего, вкладывают в детей всё, что возможно и невозможно, а подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого, а в особенности главного наставника... Это есть предательство", – полагает он.

6 мая стало известно, что Трусова ушла от тренерского штаба Этери Тутберидзе. Одной из предположительных причин разрыва контактов называлась недоступность Тутберидзе для учениц – она уже несколько месяцев пребывает в США и нечасто выходит на связь. Трусова и ранее считала, что ей не уделяли достаточно внимания по сравнению с "любимицей" штаба Анной Щербаковой.