Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хореограф Тутберидзе обвинил фанатов Трусовой в травле

Хореограф Тутберидзе обвинил фанатов Трусовой в травле

Хореограф из группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков пожаловался на травлю со стороны фанатов 15-летней спортсменки Александры Трусовой. Он утверждает, что ее поклонники пишут ему "такое, от чего волосы шевелятся".

"Некоторым даже думаю стоит обратиться к психологам, но это, слава богу, единицы. Даже не буду рассказывать, что там в личку прилетало", – заявил он на странице ВКонтакте.

Железняков добавил, что его скандальные слова о "предательстве" Трусовой не следует расценивать, как оскорбление. Он предположил, что зачинщиками ее перехода к Плющенко стали родители.

А теперь вопрос, если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше?
Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны Александры, что будет дальше?

Ранее хореограф отметил: важно не то, что ушел спортсмен, а как он ушел.

"Вся команда Тутберидзе чуть не сутками сидит на катке, нет личной жизни, ничего, вкладывают в детей всё, что возможно и невозможно, а подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого, а в особенности главного наставника... Это есть предательство", – полагает он.

6 мая стало известно, что Трусова ушла от тренерского штаба Этери Тутберидзе. Одной из предположительных причин разрыва контактов называлась недоступность Тутберидзе для учениц – она уже несколько месяцев пребывает в США и нечасто выходит на связь. Трусова и ранее считала, что ей не уделяли достаточно внимания по сравнению с "любимицей" штаба Анной Щербаковой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских
В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую за контрабанду
В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
В Албании планируют легализовать марихуану
В Албании планируют легализовать марихуану
Как Хайди Клум, Мадонна, Джессика Бил, Дженнифер Лопес и другие отметили День матери
Как Хайди Клум, Мадонна, Джессика Бил, Дженнифер Лопес и другие
Президент «Херст Шкулев Паблишинг» выступил с заявлением
Президент «Херст Шкулев Паблишинг» выступил с заявлением
Мошенники придумали новый способ обмана напуганных коронавирусом людей
Мошенники придумали новый способ обмана напуганных коронавирусом людей
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Хореограф Тутберидзе обвинил фанатов Трусовой в травле
Хореограф Тутберидзе обвинил фанатов Трусовой в травле
Страны Евросоюза предупредили о второй волне распространения коронавируса
Страны Евросоюза предупредили о второй волне распространения
Киргизия вслед за Белоруссией попросила у России дешевый газ
Киргизия вслед за Белоруссией попросила у России дешевый газ
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Топ на сегодня

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек

Еще по теме

Финал юниорского Гран-при ощущался обычной тренировкой группы Тутберидзе - Косторная
«Кто это роток открыл? Дайте лупу»: Евгений Плющенко раскритиковал хореографа из команды Тутберидзе
Фигуристка Трусова впервые чисто исполнила четверной тулуп на тренировке
Выиграет или проиграет? Что даст Александре Трусовой разрыв с Этери Тутберидзе