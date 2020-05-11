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Игги Азалия родила сына

Игги Азалия родила сына
В начале этого года Игги Азалия сообщила, что больше не состоит в отношениях с рэпером Playboi Carti. Артисты удалили совместные снимки и отписались друг от друга в социальных сетях. Вскоре возлюбленные вновь сошлись, а теперь они и вовсе стали родителями.

Появилась информация, что 29-летняя Игги Азалия и 23-летний рэпер Playboi Carti впервые стали родителями. Сами звезды пока эту информацию никак не прокомментировали. По информации инсайдеров, у возлюбленных родился сын.

Поговаривают, что рэпер в знак благодарности за наследника приобрел певице новый автомобиль Rolls-Royce за 400 тысяч долларов. Источник из окружения пары подчеркнул — музыкантам срочно понадобился люксовый внедорожник, приспособленный для семейных поездок. Отмечается, что вместительность салона автомобиля позволяет легко и безопасно устанавливать детское сиденье.


К слову, Игги Азалия и Playboi Carti начали встречаться в 2018 году. Поначалу они старались не афишировать свой роман. Однако очень скоро начали публично признаваться друг другу в любви.

Игги не раз говорила, что мечтает о семье и детях. По словам исполнительницы, она долго ждала человека, с которым готова провести всю жизнь. Напомним, ранее Азалия встречалась с известным рэпером A$AP Rocky. Пара официально объявила о своих отношениях в начале января 2012 года. Тогда же певица сделала на пальцах руки татуировку «Live.Love.A$AP». 

С ноября 2013 года Игги крутила роман с баскетболистом Ником Янгом, кузеном рэпера Кендрика Ламара. Летом 2016-го должна была состояться их свадьба, однако через год после помолвки музыканты заявили, что они рассталась друзьями.

Фото: Getty Images, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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