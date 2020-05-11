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Исаев: «подушка безопасности» позволит реализовать новые меры поддержки россиян

Исаев: «подушка безопасности» позволит реализовать новые меры поддержки россиян

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В российском бюджете достаточно средств для того, чтобы реализовать меры поддержки граждан и бизнеса, озвученные президентом России Владимиром Путиным 11 мая, заявил в понедельник первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «средства есть — это в первую очередь средства Фонда национального благосостояния».

«И президент подчеркнул, что макроэкономическая политика, которую последовательно проводило российское государство, позволило создать подушку безопасности, которая сегодня дает нам возможность, несмотря на очень существенное падение доходов бюджета, обеспечить неукоснительное исполнение всех социальных обязательств государства и в то же время оказать существенную помощь гражданам и бизнесу в условиях вызванного пандемией кризиса», — сказал депутат.

Андрей Исаев также отметил новые меры поддержки, которые коснутся практически всех семей, в которых есть дети разных возрастов. В частности, минимальный размер пособия на ребёнка в возрасте до полутора лет вырастет вдвое. Выплату в пять тысяч рублей в течение трёх месяцев получат все семьи, где есть дети до трех лет. Кроме того, для детей в возрасте от трёх до 16 лет введут единовременное пособие. Парламентарий подчеркнул, что это позволяет существенно поддержать материальное благосостояние этих семей.

Он также заявил о важности мер, которые Путин предложил для поддержки бизнеса. По его словам, они позволяют в том числе сохранить рабочие места, а значит, сохранить возможность постоянного заработка людям.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», президент своим указом ввел новую меру поддержки бизнеса — льготный кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком погашения до апреля 2021 года. Кроме того, Путин предложил в том числе полностью списать за второй квартал налоги (кроме НДС) и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, и сделать налоговый вычет в один МРОТ на страховые взносы для ИП. Самозанятым гражданам предложено вернуть уплаченные ими налоги за 2019 год.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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