Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок

Алексей Вольцев

Жители Мадрида с понедельника могут бесплатно получить в аптеках маски KN95 со степенью защиты FFP2, однако медики считают, что решение региональных властей о распределении масок среди всего населения в корне неверное.

Начиная с понедельника и в течение 15 последующих дней жители автономного сообщества Мадрид могут получить в аптеке две маски KN95, предъявив лишь свою медицинскую карту, говорится в сообщении регионального правительства. Еще 600 тысяч жителей, у которых нет государственной, но есть частная медицинская страховка, могут также это сделать при предъявлении документа, идентифицирующего личность.

В общей сложности власти сообщества Мадрид приобрели 14 миллионов масок KN95 на сумму 32 миллиона евро, половина партии уже доставлена, оставшаяся часть должна прибыть из Китая в ближайшие дни.

Европейского союза. Это маски, которые можно повторно использовать, их не надо выбрасывать после первого раза, поскольку их износоустойчивость выше, чем хирургических масок. Срок действия – 48 часов подряд, то есть их можно использовать несколько раз в течение нескольких дней", - говорится в сообщении властей автономного сообщества Мадрид. Они рекомендуют использовать маски, когда нет возможности соблюдать необходимую социальную дистанцию в два метра.