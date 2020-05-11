Источник рассказал об обсуждении даты встречи стран ОПЕК+ в июне
Сегодня, 12:42 Анастасия Иванова
Страны ОПЕК+ планируют провести общее заседание в июне в формате видеоконференции, точная дата еще обговаривается, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Члены организации после заседания в апреле договорились провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня.
"В планах провести встречу в июне. Но точная дата неизвестна, пока не было обсуждений по этому поводу. Это может быть и раньше, и позже 10 июня. Конкретики нет", – сказал собеседник агентства.
назвал возможную цену нефти к концу года.
По материалам: ria.ru