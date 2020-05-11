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Источник рассказал об обсуждении даты встречи стран ОПЕК+ в июне

Источник рассказал об обсуждении даты встречи стран ОПЕК+ в июне
Страны ОПЕК+ планируют провести общее заседание в июне в формате видеоконференции, точная дата еще обговаривается, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Члены организации после заседания в апреле договорились провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня.

"В планах провести встречу в июне. Но точная дата неизвестна, пока не было обсуждений по этому поводу. Это может быть и раньше, и позже 10 июня. Конкретики нет", – сказал собеседник агентства.


назвал возможную цену нефти к концу года.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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