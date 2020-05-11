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Эксперт спрогнозировал масштабные кадровые чистки в России

Эксперт спрогнозировал масштабные кадровые чистки в России

Масштабные кадровые чистки и серьезное сокращение числа госслужащих ожидает Россию уже в следующем месяце. По мнению главного редактора ИА “Внешнеэкономические связи” Максима Федоренко, президент России Владимир Путин, всерьез озабоченный результатами закрытых социологических опросов, приступит к “чистке рядов” уже после 12 июня.

По словам эксперта, перед Путиным сегодня два пути. Один - ужесточение ограничительных мер и усиление полицейского контроля за гражданами страны. В этом случае уже к середине лета социальные протесты накалятся до предела.

Второй путь - разнос чиновникам с требованием снять с населения “карантинную удавку”. Это может означать смену курса внутренней политики в направлении групп населения, особо пострадавших от введения ограничительных мер - и предпринимателей, в том числе.


Премьер-министр Михаил Мишустин ушел на больничный с коронавирусом. Главное лицо борьбы с инфекцией - - превратился в антигероя, настроив против столичных властей практически все население Москвы. “Действующие лица” из списка Форбс выбрали для себя стратегию молчаливого наблюдения за происходящим, пребывая по ту сторону земного шара.

Отдельно на этом фоне выделяется президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко и его решение не отказывать своей стране в Параде Победы на 9 Мая. Такой ход “батьки” также не добавил ни единого плюса к и без того упавшим рейтингам президента Путина.

Совещание по коронавирусу в России, которое состоится сегодня, 11 мая, отобразит, к какому пути склоняется глава государства. Если Путин заставит чиновников чувствовать себя неуютно, то можно ожидать, что население России получит ответ на свои просьбы и ожидания. В случае, если Путин оставит все, как есть, уже в середине лета Россию ожидает социальный взрыв, подчеркнул Максим Федоренко.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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