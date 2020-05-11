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Кабмин увеличил сумму авансов по госконтрактам

Кабмин увеличил сумму авансов по госконтрактам

Тема: Какие законы вступают в силу


Предприятия, которые поставляют товары и оказывают услуги для государственных нужд, смогут получить половину стоимость контракта в виде аванса. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 11 мая.

До этого максимальный размер аванса составлял 30 процентов от стоимости контракта. «Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации», — отмечается на сайте кабмина.

Новые правила распространяются на контракты, которые заключаются в 2020 году. Это касается, в том числе, субсидий регионам на оплату услуг по строительству или реконструкции объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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