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Как Хайди Клум, Мадонна, Джессика Бил, Дженнифер Лопес и другие отметили День матери

Как Хайди Клум, Мадонна, Джессика Бил, Дженнифер Лопес и другие отметили День матери

Вчера во многих странах мира отмечали День матери. По традиции знаменитости в этот день делились памятными снимками со своими мамами и поздравляли их и всех матерей в мире с этим праздником. Как и всегда, не обошлось без архивных снимков — многие звезды публиковали кадры своих мам в молодости, а также показывали свои детские снимки. Из-за коронавируса не у всех была возможность поздравить близких лично, приехать к ним в гости и подарить свои объятия. Как звезды отметили этот день, смотрите в нашей фотоподборке.


Джастин Тимберлейк: "Моя любовь. Каждый день я проживаю с благоговением благодаря тебе. Наша семья — твоя заслуга, она есть благодаря твой любви и душевности. Ты — мечта, с которой хочется делить все это. Твои мальчики тебя любят!".

Джессика Бил: "Получить какую-то "дистанционную" любовь ко Дню матери от моей собственной невероятной матери и моего ангела-золовки — таков стиль карантина! Шлю свое почтение всем мамам, которые меняют правила игры или по крайней мере просто остаются в живых еще на один день. С Днем матери!".

Кэтрин Зета-Джонс: "Моей любимой маме в День матери. И хотя сегодня в Уэльсе не День матери, просто хочу сказать, что я люблю тебя, мама".
Шэрон Стоун: "Мой первый день одинокой мамы с тремя детьми. Счастливого Дня матери всем мамам!".
Джиджи Хадид: "Лучшее, о чем я могла бы попросить. Счастливого Дня матери той, на кого я бы хотела быть похожей. Я люблю тебя без каких-либо слов. Иоланда Хадид, ты супергерой!".

 


Кристина Агилера: "С Днем матери! Я люблю тебя, мама! Я также шлю свою любовь тем людям, которые сегодня не могут быть со своими матерями и семьями".


 


Джаред Лето: "С Днем матери всех невероятных мам".


 


Пэрис Хилтон: "С Днем матери, моя красивая мама Кэти Хилтон. Люблю тебя!".

София Вергара: "Счастливого Дня матери моей маме и всем мамам в мире!".
Кейт Бекинсейл: "Поздравляю всех с Днем матери! Материнство — это величайшая радость и дар. Иногда это может преподносить сюрпризы, как этот ящик с какашками. Вот моя мама на этом снимке делится своим опытом. Я люблю тебя, Джуд".

Круз Бекхэм: "Люблю тебя, мам".


 


Алессандра Амбросио: "Желаю счастливого Дня матери моей богине и всем мамам-богиням в мире!".

Роберт Дауни — младший: "В этот день давайте почтим женщин, которые воспитывают детей, больше, чем в какой-либо другой день. Счастливого Дня матери!".
Селена Гомес: "Я люблю эту женщину больше, чем кто-нибудь может себе представить. Счастливого Дня матери!".
Эшли Грэм: "Делать макияж, став мамой, не так просто, как кажется. Помню, как мы с сестрами очень любили смотреть, как мама готовится. Ее лучший бьюти-совет звучал так: чем меньше, тем больше, напоминая нам, что красота всегда исходит изнутри. С Днем матери мою маму и всех мам!".
Кара Делевинь: "Счастливого Дня матери! Я испытываю величайшее уважение и восхищение всеми матерями и женщинами каждый день, но сегодня ваш день. Пандора Делевинь, ты единственная в своем роде!".


Ева Лонгория: "Мать — это та, кто может занять место всех остальных, но чье место не может занять никто другой", — кардинал Меймиллод. С Днем матери!".

 


Жизель Бундхен: "Посылаю любовь и почтение всем матерям, особенно тем, кто, возможно, не сможет получить теплые объятия от своих детей сегодня. Жизнь стала возможной благодаря тебе. Ты — подарок. Мама, спасибо тебе за то, что ты — пример силы и любви, преданности и терпения, чести и доброты. Спасибо за то, что подарила мне замечательных сестер и всегда поддерживала меня. Спасибо за то, что подарила мне жизнь, и за то, что была моей любимой мамой. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю!".

Райан Рейнольдс: "Я чествую этих трех невероятных матерей за их мудрость, силу и способность всегда выглядеть так, как будто они собрались на неожиданную вечеринку по случаю своего дня рождения".

 


Джастин Бибер: "Не могу выразить всю ту благодарность за все, чем ты ради меня пожертвовала. Ты всегда верила в меня. Я люблю тебя, мама! Спасибо!".


 


Хейли Болдуин: "Счастливого Дня материя, моя прекрасная мама! Самая прекрасная леди".

Синди Кроуфорд: "Так благодарна за то, что у меня есть моя мама. Она показала мне, как выглядит безусловная любовь, и дала мне уверенность в том, чтобы самой стать матерью. Два величайших дара! Люблю тебя, мама!".
Кэти Холмс: "Спасибо тебе, мама, за то, что научила меня стольким вещам, и за то, что любила меня!".

 


Дженнифер Лопес: "Быть мамой — это огромная радость и счастье. Мое самое сложное испытание и самая большая победа".

Джессика Честейн: "С Днем матери женщин, которые так много отдали для своих детей. Я очень благодарна своим удивительным маме и бабушке. Я всем обязана им".


Миранда Керр с мамой: "Моя мама меня очень многому научила: как любить, как смеяться и как жить. Стать матерью для меня самой было величайшим благословением. Это такой драгоценный подарок и самая значимая часть моей жизни. Это наполняет мое сердце большой радостью".

 


Мадонна: "Моя мама выглядит такой уставшей на этих фото. Это напоминанием, что быть мамой — это самая тяжелая работа в мире!".

Николь Кидман: "Я знаю, что у многих из вас сегодня нет возможности поцеловать и обнять своих мам, но мы поздравляем всех матерей в мире с праздником".

 


Милла Йовович: "С Днем матери всех невероятных мам! Наши дети — это то, что делает День матери таким особенным, и я не могу выразить словами, как я благодарна своим детям, которые помогают мне совершенствоваться как родителю час за часом, день за днем".

Хайди Клум: "Завтрак в постель на День матери".
Линда Евангелиста: "Шлю любовь всем в День матери. Я очень благодарна за то, что у меня такая красивая мама".

 


Линдси Лохан: "С Днем матери!".

Натали Портман: "Моим первым благословением в жизни было родиться у моей мамы. Она — самый любящий, заботливый, щедрый, приятный, веселый, умный, талантливый, творческий человек, с которым я когда-либо могла бы провести свое детство. И теперь я счастлива иметь своих детей, которые сделали меня мамой и заставляют меня улыбаться и смеяться каждый божий день. Благодаря им я ценю мою маму еще больше за все вещи, которые она сделала для меня".


 


Крис Хемсворт: "С Днем матери всех невероятных матерей!".

Кортни Кардашьян: "С Днем матери мою маму и бабушку, которые научили меня жить и отчаянно и безоговорочно любить жизнь, быть сильной женщиной и прославлять друг друга со страстью. И делать все это, получая удовольствие".

 


Кайли Дженнер: "Моя маленькая любовь. Какой особый подарок — быть твоей мамой. С Днем матери всех мам".


 


Крис Дженнер: "Счастливого Дня матери! Спасибо моей матери за то, что научила меня быть лучшей мамой, какой я только могу быть. Я не могла мечтать о более удивительной матери. Я тебя очень люблю. Быть матерью — это самое невероятное благословение, и я благодарю всех своих детей за то, что они дали мне возможность любить, расти и учиться как мама и бабушка. Видеть, как мои дети становятся матерями, это такая радость, и я каждый день благодарю Бога за свою семью. Я так горжусь моими прекрасными дочерями, которые являются мамами: Кортни, Ким, Хлоей, Кайли!".


 


Скаут Уиллис: "Я очень сильно люблю эту женщину. Сегодня меня переполняет огромная благодарность за все потрясающие взлеты, рост, падения и невероятно тяжелую работу, которую я проделала в отношениях с мамой. Наше общение и близость — это все благодаря этой работе. Я посылаю любовь тем, кто сегодня со своими любимыми мамами, тем, кто отчаянно скучает по своим мамам, тем, кто работает над тем, чтобы быть мамами, потому что быть матерью — это по своей сути героизм, тем, кто принял сознательное решение не становиться матерями или не может ими стать, приемным мамам, бабушкам, мамам собак, мамам кошек, мамам ящериц, мамам птиц!".

К празднованию Дня матери присоединились и некоторые наши звезды, которые тоже поздравили своих мам в соцсетях.



Ольга Куриленко: "С Днем матери!".

 


Дарья Коновалова: "Счастливого Дня матери!".


Наталья Водянова: "С Днем матери всех матерей!".
Наталья Подольская: "Сегодня День матери! Поздравляю всех мамочек на свете с необыкновенным счастьем. А своей мамуле хочу пожелать здоровья, чтобы долго-долго! И эта милая девушка на фото — моя племянница Наташа. И, кстати, неважно, когда и в какой стране этот день отмечают! Сказать приятное маме — не лишнее".


Мирослава Дума: "С Днем матери!".

 


Марина Линчук: "Анна София, мой сладкий ангел, мое все, спасибо тебе за то, что ты выбрала меня. Я никогда не могла себе представить, сколько радости и любви ты принесешь в мою жизнь! Быть твоей мамой — это самое большое достижение в моей жизни".

 


 


Виктория Лопырева: "Искусство быть мамой".

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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