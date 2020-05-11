Как Хайди Клум, Мадонна, Джессика Бил, Дженнифер Лопес и другие отметили День матери
Вчера во многих странах мира отмечали День матери. По традиции знаменитости в этот день делились памятными снимками со своими мамами и поздравляли их и всех матерей в мире с этим праздником. Как и всегда, не обошлось без архивных снимков — многие звезды публиковали кадры своих мам в молодости, а также показывали свои детские снимки. Из-за коронавируса не у всех была возможность поздравить близких лично, приехать к ним в гости и подарить свои объятия. Как звезды отметили этот день, смотрите в нашей фотоподборке.
Джастин Тимберлейк: "Моя любовь. Каждый день я проживаю с благоговением благодаря тебе. Наша семья — твоя заслуга, она есть благодаря твой любви и душевности. Ты — мечта, с которой хочется делить все это. Твои мальчики тебя любят!".
Джессика Бил: "Получить какую-то "дистанционную" любовь ко Дню матери от моей собственной невероятной матери и моего ангела-золовки — таков стиль карантина! Шлю свое почтение всем мамам, которые меняют правила игры или по крайней мере просто остаются в живых еще на один день. С Днем матери!".
Кристина Агилера: "С Днем матери! Я люблю тебя, мама! Я также шлю свою любовь тем людям, которые сегодня не могут быть со своими матерями и семьями".
Джаред Лето: "С Днем матери всех невероятных мам".
Пэрис Хилтон: "С Днем матери, моя красивая мама Кэти Хилтон. Люблю тебя!".
Круз Бекхэм: "Люблю тебя, мам".
Алессандра Амбросио: "Желаю счастливого Дня матери моей богине и всем мамам-богиням в мире!".
Жизель Бундхен: "Посылаю любовь и почтение всем матерям, особенно тем, кто, возможно, не сможет получить теплые объятия от своих детей сегодня. Жизнь стала возможной благодаря тебе. Ты — подарок. Мама, спасибо тебе за то, что ты — пример силы и любви, преданности и терпения, чести и доброты. Спасибо за то, что подарила мне замечательных сестер и всегда поддерживала меня. Спасибо за то, что подарила мне жизнь, и за то, что была моей любимой мамой. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю!".
Джастин Бибер: "Не могу выразить всю ту благодарность за все, чем ты ради меня пожертвовала. Ты всегда верила в меня. Я люблю тебя, мама! Спасибо!".
Хейли Болдуин: "Счастливого Дня материя, моя прекрасная мама! Самая прекрасная леди".
Дженнифер Лопес: "Быть мамой — это огромная радость и счастье. Мое самое сложное испытание и самая большая победа".
Мадонна: "Моя мама выглядит такой уставшей на этих фото. Это напоминанием, что быть мамой — это самая тяжелая работа в мире!".
Милла Йовович: "С Днем матери всех невероятных мам! Наши дети — это то, что делает День матери таким особенным, и я не могу выразить словами, как я благодарна своим детям, которые помогают мне совершенствоваться как родителю час за часом, день за днем".
Линдси Лохан: "С Днем матери!".
Натали Портман: "Моим первым благословением в жизни было родиться у моей мамы. Она — самый любящий, заботливый, щедрый, приятный, веселый, умный, талантливый, творческий человек, с которым я когда-либо могла бы провести свое детство. И теперь я счастлива иметь своих детей, которые сделали меня мамой и заставляют меня улыбаться и смеяться каждый божий день. Благодаря им я ценю мою маму еще больше за все вещи, которые она сделала для меня".
Крис Хемсворт: "С Днем матери всех невероятных матерей!".
Кайли Дженнер: "Моя маленькая любовь. Какой особый подарок — быть твоей мамой. С Днем матери всех мам".
Крис Дженнер: "Счастливого Дня матери! Спасибо моей матери за то, что научила меня быть лучшей мамой, какой я только могу быть. Я не могла мечтать о более удивительной матери. Я тебя очень люблю. Быть матерью — это самое невероятное благословение, и я благодарю всех своих детей за то, что они дали мне возможность любить, расти и учиться как мама и бабушка. Видеть, как мои дети становятся матерями, это такая радость, и я каждый день благодарю Бога за свою семью. Я так горжусь моими прекрасными дочерями, которые являются мамами: Кортни, Ким, Хлоей, Кайли!".
Скаут Уиллис: "Я очень сильно люблю эту женщину. Сегодня меня переполняет огромная благодарность за все потрясающие взлеты, рост, падения и невероятно тяжелую работу, которую я проделала в отношениях с мамой. Наше общение и близость — это все благодаря этой работе. Я посылаю любовь тем, кто сегодня со своими любимыми мамами, тем, кто отчаянно скучает по своим мамам, тем, кто работает над тем, чтобы быть мамами, потому что быть матерью — это по своей сути героизм, тем, кто принял сознательное решение не становиться матерями или не может ими стать, приемным мамам, бабушкам, мамам собак, мамам кошек, мамам ящериц, мамам птиц!".
К празднованию Дня матери присоединились и некоторые наши звезды, которые тоже поздравили своих мам в соцсетях.
Дарья Коновалова: "Счастливого Дня матери!".
Марина Линчук: "Анна София, мой сладкий ангел, мое все, спасибо тебе за то, что ты выбрала меня. Я никогда не могла себе представить, сколько радости и любви ты принесешь в мою жизнь! Быть твоей мамой — это самое большое достижение в моей жизни".
Виктория Лопырева: "Искусство быть мамой".