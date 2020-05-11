Как определить, «счастливый» ли номер у банковской карты: нумерологический подход

Вадим Карасев

При помощи нумерологии можно ответить на множество вопросов. Все, что содержит цифры, подлежит анализу. Банковская карта относится к предметам, напрямую связанным с нумерологией.

Чтобы деньги водились и удача была всегда рядом с вами, важно пользоваться финансовыми талисманами. Мало кто знает, но ваша банковская карта может являться магнитом для денег и финансовой удачи.

Нумерологический расчет для вашей карты

У каждой банковский карты есть свой уникальный номер — чаще всего это шестнадцать цифр на ее лицевой стороне. Чтобы понять, насколько удачным является номер вашей карты, вам необходимо сложить все цифры и расшифровать полученное число.

Допустим, ваш номер карты — 3397 1500 4176 8836. Складываем все цифры: 3+3+9+7+1+5+0+0+4+1+7+6+8+8+3+6=71. Нумерология работает лишь с базовыми числами от 1 до 9, поэтому полученный результат нас не устраивает. Необходимо повторить процедуру сложения: 7+1=8. Получается, что число удачи для нашего примера — Восьмерка.

Расшифровка чисел

Единица. Это очень позитивное число, которое символизирует начало, мотивацию, успех, стремление. Очень хорошо, если у вас получилась Единица, но еще лучше, если на карте есть хотя бы две повторяющиеся Единицы. Если их больше, это значит, что финансовая удача всегда рядом.

Двойка. Число 2 можно назвать нейтральным. Оно заставляет владельца карты больше тратить деньги, но и больше зарабатывать. Двойка несет мотивацию, силу духа, помогает справляться с трудностями в одиночку.

Тройка. Это число удачи, которое больше относится к духовному миру, нежели материальному, но все равно не оставляет владельца без денежного везения. Если на карте есть повторяющиеся Тройки, в идеале — стоящие друг за другом, то карта очень счастливая.

Четверка. Это самое нейтральное из всех чисел. Оно являет собой пример баланса и энергетического равенства. Оно помогает владельцу меньше терять денег и реже делать неверные шаги в финансовом плане. Заговоры на покупку сделают любой поход по магазинам очень выгодным для владельцев карт-«четверок».

Пятерка. Данное число, по мнению Экспертов сайта dailyhoro.ru, уравновешивает энергетику владельца карты, что позволяет с большей вероятностью правильно и быстро принимать важные решения, анализировать любую ситуацию объективно. Чем больше Пятерок на карте, тем легче совершать дорогостоящие покупки.

Шестерка. Это одно из самых креативных чисел. Оно помогает представителям творческих профессий. Но во время совершения покупок нужно быть внимательнее, ведь шестерка рассеивает внимание и может сделать владельца карты забывчивым. То же самое произойдет, если пара шестерок в номере будет следовать друг за другом.

Семерка. Это число удачи. Если оно получилось у вас при расчетах, то велика вероятность того, что вам будут чаще встречаться скидки в магазинах, а на работе будет больше клиентов. Также благоприятно на удаче будет отражаться наличие семерок в номере.

Восьмерка. Это число является самым «материальным» из всех. Оно напрямую связано с денежными потоками и помогает привлекать удачу во всех вопросах, прямо или косвенно касающихся денег. Чем больше восьмерок в номере карты, тем лучше.

Девятка. Это число с сомнительной для финансовой сферы энергетикой, так как оно усложняет принятие важных решений, но помогает в поисках новых увлечений и знакомств, что для представителей некоторых профессий крайне необходимо. Наличие нескольких Девяток в номере карты и, тем более, пара Девяток, идущих друг за другом — это не очень хорошо.