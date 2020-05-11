Карту мира 1922 года сравнили с современными границами

Вадим Карасев

На платформе Reddit один из пользователей опубликовал высококачественную британскую карту мира 1922 года. Помимо государств, на ней обозначены крупнейшие города. Пользователи сравнили, как изменился мир за 98 лет.

Карта появилась в разделе MapPorn, где обычно публикуют подробные карты в высоком разрешении. Комментаторы обратили внимание на то, что многие государства за прошедшие годы исчезли или наоборот появились: так, Иордания была частью Палестины, еще существовала Югославия, а современные Индия, Пакистан, Мьянма и Бангладеш были частью Британской империи.

На Reddit заметили и изменения по части главной мусульманской святыни – Мекки и Медины. Если сейчас эти города входят в Саудовскую Аравию, то в 1922 году они считались отдельной территорией под названием Хиджаз.

