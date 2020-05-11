Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

Влада Некрасова

Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Как сообщается, одним из важных вопросов, поднятых в ходе встречи, стало снижение цены на газ.

"Для нас этот вопрос является очень чувствительным. Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ. Конечно, этот вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ", - процитировала слова Асрандиева в ходе встречи пресс-служба кабмина Киргизии.

По словам вице-премьера, также Киргизия предложила рассмотреть возможность использования свободных средств Российско-Киргизского фонда развития при финансировании бизнеса в рамках пакета антикризисных мер. "В свою очередь, российская сторона обещала рассмотреть предложения Киргизской Республики", - отметили в пресс-службе.