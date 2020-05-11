Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

Киргизия попросила Россию снизить цену на газ
Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Как сообщается, одним из важных вопросов, поднятых в ходе встречи, стало снижение цены на газ.

"Для нас этот вопрос является очень чувствительным. Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ. Конечно, этот вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ", - процитировала слова Асрандиева в ходе встречи пресс-служба кабмина Киргизии.


По словам вице-премьера, также Киргизия предложила рассмотреть возможность использования свободных средств Российско-Киргизского фонда развития при финансировании бизнеса в рамках пакета антикризисных мер. "В свою очередь, российская сторона обещала рассмотреть предложения Киргизской Республики", - отметили в пресс-службе.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Модная битва: Даша Жукова против Софии Ричи
Модная битва: Даша Жукова против Софии Ричи
Киргизия попросила Россию снизить цену на газ
Киргизия попросила Россию снизить цену на газ
Практическая нумерология: какой дар вы получили в день своего рождения
Практическая нумерология: какой дар вы получили в день своего рождения
Обозначены условия для усиления рубля
Обозначены условия для усиления рубля
Токаев: режим ЧП завершен, но эпидемия не побеждена
Токаев: режим ЧП завершен, но эпидемия не побеждена
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Более миллиона человек спели "День Победы" на разных языках мира
Более миллиона человек спели "День Победы" на разных языках мира
Названа причина пожара в подмосковном хосписе
Названа причина пожара в подмосковном хосписе
Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России снизились в три раза
Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России снизились в три раза
Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Топ на сегодня

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Рост случаев коронавируса в российском регионе связали с 30-градусной жарой
Рост случаев коронавируса в российском регионе связали с 30-градусной
Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч

Еще по теме

Кабмин требует снизить цену на газ почти на тысячу
Киргизия отказалась от предоставленной Казахстаном финансовой помощи
Сроки пребывания президента Киргизии в Москве пока неизвестны
Бишкек поддержал сопряжение ЕврАзЭС и экономического пояса Шелкового пути