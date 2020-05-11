Киргизия вслед за Белоруссией попросила у России дешевый газ

Вадим Карасев

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Власти Киргизии попросили Россию снизить цены на природный газ из-за сложной ситуации в экономике, которая возникла на фоне распространения коронавируса. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе правительства республики.

Вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с зампредом правительства России Алексеем Оверчуком, на которой поднял этот вопрос. Он признал, что Бишкек не рассчитывает на решение вопроса в кратчайшие сроки, но надеется на положительный ответ.

Ранее о дешевом российском газе заговорили в Минске. В середине апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (высший наднациональный орган ЕАЭС, куда входит и Киргизия) президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на то, что Россия не проявляет гибкость в этом вопросе и подрывает устойчивость ЕАЭС.

Асрандиев рассказал, что также попросил использовать в национальном пакете антикризисных мер при финансировании бизнеса средства из Российско-Киргизского фонда развития.

В пресс-службе кабмина Киргизии отметили, что Россия пообещала рассмотреть просьбы. Российский «Газпром» полностью владеет киргизским газовым оператором «Кыргызгаз», который был куплен им за 1 доллар еще в 2014 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Лукашенко, заметил, что вопрос прорабатывается, его обсудят на экспертном уровне. О каких-либо изменениях ценовой политики России в области газа с тех пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года «Газпром» сократил прибыль на 17 процентов, до 1,2 триллиона рублей, а выручка от продаж снизилась на 7 процентов, до 7,66 триллиона. Причиной такой динамики стали аномально теплая зима и конкуренция со стороны сжиженного природного газа (СПГ). В первом квартале 2019 года ситуация значительно ухудшилась — из-за эпидемии коронавируса спрос обвалился, а цены на газ находятся на многолетних минимумах.