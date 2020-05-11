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Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после сообщений о диверсантах из США

Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после сообщений о диверсантах из СШАФото: Каролина Кабрал / РИА Новости

Корреспондент RT в Венесуэле Эрика Ортега получила сообщения об угрозах после того, как рассказала в Twitter о диверсантах из США и вторжении в латиноамериканскую страну. Об этом сообщает телеканал.

Каракас ранее заявил, что предотвратил морское вторжение колумбийских боевиков. Как указывал президент Венесуэлы Николас Мадуро, целью этой операции было его убийство.

По словам венесуэльского лидера, среди задержанных участников вооруженного нападения были двое граждан США, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны американского президента Дональда Трампа. При этом СМИ писали, что с попыткой вторжения в Венесуэлу связан Джордан Гудро, бывший «зеленый берет» из США, основавший частную охранную компанию Silvercorp USA.

О нем, а также о других участниках этой операции писала Ортега в Twitter. «Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких как ты», — сказано в ответном сообщении Silvercorp USA.

Мадуро в своем Twitter ранее сообщал, что один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан рассказал о планах диверсантов. Так, по его словам, они собирались добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт, чтобы вывезти президента в США.

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По материалам: lenta.ru

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