Легендарный музыкант Боб Дилан выпускает новый альбом

Алексей Вольцев

Боб Дилан анонсировал альбом Rough and Rowdy Ways, первый лонгплей с оригинальным материалом за последние восемь лет. Его релиз намечен на 19 июня.В последние несколько недель музыкант выпустил две песни, которые войдут в треклист альбома. Одна из них – Murder Must Foul – является самой длинной в его творчестве, она длится 17 минут. Вторая, покороче, называется I Contain Multitudes.Предыдущие три альбома Боба Дилана – Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017) – состояли из каверов. Последний лонгплей с оригинальными песнями назывался Tempest и вышел в 2012 году.В апреле Дилан должен был отправиться с концертами в Японию, но тур был отменен из-за пандемии коронавируса.