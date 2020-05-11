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Легендарный музыкант Боб Дилан выпускает новый альбом

Легендарный музыкант Боб Дилан выпускает новый альбом
Боб Дилан анонсировал альбом Rough and Rowdy Ways, первый лонгплей с оригинальным материалом за последние восемь лет. Его релиз намечен на 19 июня.

В последние несколько недель музыкант выпустил две песни, которые войдут в треклист альбома. Одна из них – Murder Must Foul – является самой длинной в его творчестве, она длится 17 минут. Вторая, покороче, называется I Contain Multitudes.
Предыдущие три альбома Боба Дилана – Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017) – состояли из каверов. Последний лонгплей с оригинальными песнями назывался Tempest и вышел в 2012 году.

В апреле Дилан должен был отправиться с концертами в Японию, но тур был отменен из-за пандемии коронавируса.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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