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Лос-Анджелес на связи: неожиданное видеообращение принца Гарри

Лос-Анджелес на связи: неожиданное видеообращение принца Гарри

В эти выходные принц Гарри должен был прилететь в Нидерланды, чтобы дать старт традиционным "Играм непобежденных" (Invictus Games), однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь, и соревнования пришлось перенести на следующий год. Об этом Гарри заявил в своем видеообращении.

Сегодня мы должны были встретиться в Нидерландах, чтобы открыть Invictus Games, однако наша жизнь кардинально изменилась с тех пор, как я был в Гааге. Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро,

— сказал Гарри, отметив, что сейчас очень важно поддерживать друг друга:

Знаю, что в это непростое время многие семьи военнослужащих поддерживают друг друга, общаясь по видеосвязи. Это здорово! Пожалуйста, будьте внимательны друг к другу, и если вдруг кто-то давно не выходил с вами на связь, вполне возможно, что этому человеку сейчас нужна помощь.


Это, к слову, первое видео принца Гарри, записанное в Лос-Анджелесе, куда они с Меган Маркл и их сыном переехали в конце марта.


Invictus Games были организованы принцем Гарри в 2014 году, чтобы поддержать военных, получивших травмы на службе. Цель спортивных состязаний — поднять настроение у участников, имеющих проблемы со здоровьем, а также вдохновить их, помочь в реабилитации и просто отблагодарить за проделанную работу во благо страны.

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По материалам: spletnik.ru

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