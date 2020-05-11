Лунный день сегодня 11 мая 2020 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, и вместе с ней приходят новые проблемы, обязанности, заботы. Лунный календарь поможет вам обрести удачу и уверенность в себе, с которыми преодолевать трудности всегда легче.

Новая неделя начнется с благоприятной ноты. Позитивные аффирмации на начало новой недели помогут вам обрести уверенность в себе и укрепить энергетику, что поможет противостоять проблемам любого характера.

Фаза Луны: начинается 19 лунный день, который обещает быть достаточно благоприятным, особенно для деловых и обязательных людей. Этот день пройдет под эгидой Козерога, который достаточно хорошо сочетается с убывающей, но все еще полной сил Луной.

Магнитные бури 11 мая: солнечная активность близка к нулю, что означает отсутствие необходимых условий для возникновения магнитных возмущений.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

физическая и умственная активность;новые начинания;умение учиться на своих ошибках;уединение;обстановка спокойствия.риски и авантюры;нервные срывы;ссоры и негатив.

В этот день особое внимание стоит уделить домашним растениям. За ними нужен особый уход. Что до полноценной уборки, то она будет удачной в том случае, если у вас есть на нее время. Начинать убираться лучше с пола. Будет лучше, если наводить порядок будет один человек. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не привлекать к этому детей или вторую половинку.

Что надеть сегодня

В этот день нельзя сидеть без дела, но и работать на износ тоже нежелательно, поэтому важно позаботиться о балансе энергетики. Оставаться в тонусе и не перегореть поможет одежда зеленого или синего цвета. Такая палитра будет идеально воздействовать на психику и биополе.

Из камней-талисманов астрологи настоятельно советуют выбирать бирюзу, которая поможет быстрее восполнять силы. Также может быть полезен успокаивающий камень аметист, который поможет быстро сориентироваться, если что-то вдруг пойдет не так. Мотивацию к действиям подарят золотые украшения.

Финансы и работа в 19 лунный день

С финансовой и рабочей точек зрения сегодняшний день попадает под определение благоприятного. В делах, работе, бизнесе всех нас ожидает прекрасное время для активных действий. Можно заключать важные сделки, совершать дорогостоящие приобретения: покупать автомобили, имущество, вкладываться в драгоценности.





Это идеальный день для решения как простых задач и исполнения обычных обязанностей, так и для начала чего-то нового, неординарного. В последнем случае астрологи советуют брать полную ответственность на себя, не обвиняя никого в возможном срыве планов и неурядицах. Помните о том, что ошибки — это тоже результат, ведь они учат нас чему-то полезному.

Любовь и отношения 11 мая

В любви убывающая Луна в Козероге помогать нам не будет. С другой стороны, мешать нашим планам она также не станет. В такие дни полезно проводить время со своей семьей в спокойной обстановке. В этот понедельник это будет особенно актуальным, поскольку в производственном календаре 11 мая отмечен как выходной день.

В этот понедельник полезно побыть в уединении, но не отворачиваться от близких и родственников. Если им понадобится ваша помощь или психологическая поддержка, лучше в этом не отказывать. Всем, кто находится в поисках отношений, можно совершить обряды для привлечения любви.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение сегодня у большинства людей будет хоть и немного хмурым, но зато стабильным, что означает низкую вероятность конфликтов и ссор. Находить общий язык будет непросто, однако это не означает, что не стоит пытаться.

В целом этот день будет довольно спокойным и прекрасно подходящим для любых важных дел. «Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня», — вот главный совет на 11 мая.