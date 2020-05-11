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Маховик времени: погружаемся в моду 10-летней давности с Литвиновой, Лопыревой, Канделаки и другими

Маховик времени: погружаемся в моду 10-летней давности с Литвиновой, Лопыревой, Канделаки и другими

В прошлую субботу мы начали погружение в модные события весны 2009 года и сегодня предлагаем продолжить это путешествие. Да-да, на самоизоляции от этого можно было уже и отвыкнуть, но в былые времена светская жизнь столицы бурлила так, что только успевай переводить дыхание в этом потоке презентаций, гала-вечеров, показов и суаре с заезжими знаменитостями.

Впрочем, и в своей тесной компании столичные светские герои чувствовали себя прекрасно: Светлана Бондарчук, Надежда Грановская и Яна Рудковская захаживали к Ренате Литвиновой поздравить ее с выпуском коллекции одежды, Мирослава Дума и Тина Канделаки отоваривались в первом открытом в Москве магазине H&M, ну а Виктория Лопырева фланировала перед фотографами на Неделе моды (первую часть исторического репортажа с отечественной "фэшнвик" можно посмотреть здесь).

Презентация коллекции одежды Ренаты Литвиновой — 16 марта 2009 года


Рената Литвинова




Открытие первого магазина H&M в Москве — 11 марта 2009 года


Неделя моды



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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