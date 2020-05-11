Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Вадим Карасев

Елена МалышеваСергей Кузнецов / РИА Новости

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. Показания для поездки в больницу она назвала в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — отметила она.

Во время общения в студии главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с телеврачом. По его словам, появление одышки у человека — действительно тревожный симптом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.

Морозов также сообщил, что лишь около 25 процентов пациентов с подтвержденным вирусом имеют серьезное поражение легких. Он пояснил, что при температуре до 38 градусов и сухом кашле лечение возможно проводить дома под дистанционным присмотром врача по видеосвязи.

Ранее Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. По ее словам, задачей карантина было снизить пик заболеваемости, а также дать медицине возможность подготовиться, что и было осуществлено.