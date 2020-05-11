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Массовое захоронение людей обнаружили на мексиканской ферме

Массовое захоронение людей обнаружили на мексиканской фермеФото: @TermapolisAgs

Массовое захоронение людей обнаружили на ферме в мексиканском штате Халиско. Об этом сообщает издание Excelsior.

Ферма находится в поселении Ла-Пьедрера муниципалитета Эль-Сальто. В результате поисковых работ были найдены тела по меньшей мере 25 людей. Кроме того, обнаружены пять мешков, в которых также предположительно находятся останки людей.

Отмечается, что государственные органы продолжат работу на участке до тех пор, пока не исключат наличие дополнительных доказательств. О том, как долго существовало захоронение, и кому именно могут принадлежать останки, не сообщается.

В декабре 2019 года власти Мексики подтвердили, что нашли останки как минимум 50 человек в тайных захоронениях, которые связаны с борьбой местных картелей. Они были обнаружены в полиэтиленовых пакетах на ферме за пределами города Гвадалахара, который также находится в штате Халиско.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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