Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » МЧС размещает в Дагестане «заблокированных» Баку азербайджанцев

МЧС размещает в Дагестане «заблокированных» Баку азербайджанцев

МЧС размещает в Дагестане «заблокированных» Баку азербайджанцев

Граждан Азербайджана, которые по своим делам приехали в Дагестан и не могут вернуться домой, разместят в палаточном лагере МЧС.

МЧС Дагестана сообщает, что лагеря расположат на рубеже Дербентского и Магарамкентского районов, в селе Куллар в 43 км от Дербента. Лагерь рассчитан на 230 мест. Всего в Дагестане ожидают снятия карантина и открытия границы около 600 граждан Азербайджана. Они проживают в мечетях, у местных жителей, на базах отдыха и в гостиницах.

Российско-азербайджанская граница закрыта с 20 апреля по инициативе официального Баку. Границу должны были открыть 4 мая, но затем сроки передвинули на 31 мая. Оказавшиеся в России азербайджанцы несколько дней назад обратились к президенту России и в посольство Азербайджана с просьбой помочь им вернуться домой.


Заботу об оказавшихся в трудной жизненной ситуации взял на себя дагестанский олигарх Сулейман Керимов. Керимов изложил проблему председателю совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Году Нисанову, российскому олигарху азербайджанского происхождения. Год Нисанов пообещал Керимову, что поможет своим землякам.

«Мы не могли оставить в беде наших соседей, наших братьев, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан. Мои помощники привезли им одеяла, матрасы, комплекты постельного белья и посуды, утварь для приготовления пищи, готовые блюда, чтобы они могли пообедать, продукты питания, в том числе мясо», — написал в своем «Инстаграме» мэр Дербента Хизри Абакаров.

Артур Приймак
Все публикации автора

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим самоизоляции
Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим
Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19
Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19
Маховик времени: погружаемся в моду 10-летней давности с Литвиновой, Лопыревой, Канделаки и другими
Маховик времени: погружаемся в моду 10-летней давности с Литвиновой,
"Понадобится триллион". Эксперт оценил затраты на меры поддержки в РФ
"Понадобится триллион". Эксперт оценил затраты на меры поддержки в РФ
Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек
Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек
Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей
Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых
В Бельгии люди выстроились в очереди в первые часы работы магазинов
В Бельгии люди выстроились в очереди в первые часы работы магазинов
МЧС размещает в Дагестане «заблокированных» Баку азербайджанцев
МЧС размещает в Дагестане «заблокированных» Баку азербайджанцев
Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19
У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19
США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от
Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери
Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин

Еще по теме

Футболисты сборной Азербайджана разгромили команду Киргизии в товарищеском матче
На газопроводе в Баку прогремел новый взрыв
Президент Азербайджана принял главу МИД Турции
В Баку террорист пытался взорвать себя около торгового центра