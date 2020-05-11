МЧС размещает в Дагестане «заблокированных» Баку азербайджанцев

Анастасия Иванова

Граждан Азербайджана, которые по своим делам приехали в Дагестан и не могут вернуться домой, разместят в палаточном лагере МЧС.

МЧС Дагестана сообщает, что лагеря расположат на рубеже Дербентского и Магарамкентского районов, в селе Куллар в 43 км от Дербента. Лагерь рассчитан на 230 мест. Всего в Дагестане ожидают снятия карантина и открытия границы около 600 граждан Азербайджана. Они проживают в мечетях, у местных жителей, на базах отдыха и в гостиницах.

Российско-азербайджанская граница закрыта с 20 апреля по инициативе официального Баку. Границу должны были открыть 4 мая, но затем сроки передвинули на 31 мая. Оказавшиеся в России азербайджанцы несколько дней назад обратились к президенту России и в посольство Азербайджана с просьбой помочь им вернуться домой.





Заботу об оказавшихся в трудной жизненной ситуации взял на себя дагестанский олигарх Сулейман Керимов. Керимов изложил проблему председателю совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Году Нисанову, российскому олигарху азербайджанского происхождения. Год Нисанов пообещал Керимову, что поможет своим землякам.

«Мы не могли оставить в беде наших соседей, наших братьев, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан. Мои помощники привезли им одеяла, матрасы, комплекты постельного белья и посуды, утварь для приготовления пищи, готовые блюда, чтобы они могли пообедать, продукты питания, в том числе мясо», — написал в своем «Инстаграме» мэр Дербента Хизри Абакаров.

Артур Приймак

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