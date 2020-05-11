Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой

Алексей Вольцев

10 мая в большинстве европейских стран жители отмечали День матери. Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.

На нем она предстает с мамой, двумя сводными братьями — Денни и Кристофером, и сестрой Джанан. Актриса не раз признавалась, что очень любит родных: братьев считает опорой, а сестру — лучшей подругой. Мерьем также написала трогательные слова, адресовав их маме. К слову, Урсула родом из Германии, а ее бывший избранник — турок, что объясняет эффектную внешность артистки.

«Рай лежит под ногами матерей. Наша мама со всеми детьми. Спасибо тебе, за то, что ты лучшая из всех, кого мы могли бы себе пожелать. Мы не можем быть с тобой сегодня, но наши сердца всегда рядом. Счастливого Дня матери», — написала Узерли.

Пользователи поблагодарили актрису за кадр и отметили, что звезда очень похожа на родительницу. «Мерьем, вы смотритесь рядом с мамой подругами», «Все мамино: глаза, нос, рот», «Вот в кого красотой пошла наша Роксолана», — пишут поклонники.

Некоторые были удивлены, что в кадре нет отца Узерли Хуссейна, хотя актриса часто пишет о нем и благодарит за то, что именно он открыл ей путь в актерскую профессию, приведя в театральную студию в пятилетнем возрасте.

Напомним, после окончания курсов звезда отправилась учиться в Гамбургскую школу-студию, где был высокий конкурс, но Мерьем смогла опередить конкурентов и попасть в заветную пятерку. После этого она не только активно училась, но и работала, а затем снялась в сериале «Великолепный век» в роли Роксоланы — эта роль прославила ее на весь мир.

Фото: Instagram, Legion-Media

