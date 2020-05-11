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Меркель повела Германию в «новую фазу пандемии»

Меркель повела Германию в «новую фазу пандемии»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сегодня, 11 мая, жителей страны строго придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения коронавируса Covid-19, с учётом того, что ФРГ вступает в «новую фазу пандемии». Соответствующее краткое заявление глава правительства сделала в Берлине перед заседанием кабмина, посвящённом проблемам борьбы с пандемией, передаёт Deutsche Welle.

«Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (ограничительных мер. — Ред.) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно», — подчеркнула Меркель.

Правительство Германии и власти федеральных земель 6 мая согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введённых в марте для сдерживания вспышки заболевания. В ходе совещания в формате телефонной конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов. Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах.

Конкретные сроки поэтапного ослабления карантина власти отдельных федеральных земель устанавливают сами, они же отвечают и за принятие мер по пресечению новых вспышек коронавируса на местах.

Согласно последним данным, в Германии подтверждено 172 тыс. случаев заражения коронавируной инфекцией, 7569 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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