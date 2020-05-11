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МИД: США не поздно вернуться к совместной работе по освоению космоса

МИД: США не поздно вернуться к совместной работе по освоению космоса
В Москве обратили внимание на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы не включил Россию в круг стран, с которыми его администрация намерена обсуждать планы по совместному освоению Луны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, если эта информация действительна, то она лишь отражает намерения США утвердить собственное превосходство в космосе.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного соглашения о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.

# Россия
По материалам: ria.ru

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