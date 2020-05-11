Министр здравоохранения Крыма прокомментировал скандал с врачами Керчи

Вадим Карасев

В Керчи работники "скорой помощи" , которые контактировали с больными коронавирусом, все положенные им доплаты получат в полном объеме. Об этом рассказал Игорь Чемоданов министр здравоохранения республики.

"В городе было 9 человек зараженных коронавирусом. На "скорую помощь" города для доплат выделено 270 тысяч. Мы думали как производить выплату и пришли к выводу, что медики получат деньги в полном объеме, за отработанное ими время", - пояснил Чемоданов.

Ранее Южный Федеральный сообщал о том, что Сергей Аксенов обязал провести расследование из-за странных выплат медикам и жалоб работников здравоохранения.

Президент России поручил начислять медикам, контактирующим с зараженными коронавирусом дополнительные выплаты, в течение трех месяцев, сообщают Вести.

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