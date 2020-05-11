Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Министр здравоохранения Крыма прокомментировал скандал с врачами Керчи

Министр здравоохранения Крыма прокомментировал скандал с врачами Керчи

Министр здравоохранения Крыма прокомментировал скандал с врачами Керчи

В Керчи работники "скорой помощи" , которые контактировали с больными коронавирусом, все положенные им доплаты получат в полном объеме. Об этом рассказал Игорь Чемоданов министр здравоохранения республики.

"В городе было 9 человек зараженных коронавирусом. На "скорую помощь" города для доплат выделено 270 тысяч. Мы думали как производить выплату и пришли к выводу, что медики получат деньги в полном объеме, за отработанное ими время", - пояснил Чемоданов.

Ранее Южный Федеральный сообщал о том, что Сергей Аксенов обязал провести расследование из-за странных выплат медикам и жалоб работников здравоохранения.

Президент России поручил начислять медикам, контактирующим с зараженными коронавирусом дополнительные выплаты, в течение трех месяцев, сообщают Вести.

Читайте также: Врачи Крыма заявили, что надбавки за борьбу с коронавирусом несправедливы
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции Касты к счастью
От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции
Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора
В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн
Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войны
В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои
Шойгу наградил польского волонтёра медалью «Памяти героев Отечества»
Шойгу наградил польского волонтёра медалью «Памяти героев Отечества»
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье
Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству
Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии

Топ на сегодня

В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за месяц
В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России

Еще по теме

Врачи Крыма заявили, что надбавки за борьбу с коронавирусом несправедливые
В Ростовской области медики получат три выплаты за пациентов с коронавирусом
Путин дал еще одно указание по борьбе с коронавирусом
Кличко обещает до 10 тысяч доплаты врачам, которые спасают от коронавируса