Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

Лидия Мартынова

Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.

"В связи со смещением сроков ввода первого-второго энергоблоков … сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения – как по срокам выборки (денежных средств – ред.), так и по срокам смещения погашения кредита … и по условиям процентной ставки. Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур – с одной и с другой стороны", - заявил Михадюк на брифинге.