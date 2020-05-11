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Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.

"В связи со смещением сроков ввода первого-второго энергоблоков … сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения – как по срокам выборки (денежных средств – ред.), так и по срокам смещения погашения кредита … и по условиям процентной ставки. Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур – с одной и с другой стороны", - заявил Михадюк на брифинге.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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