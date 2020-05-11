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Мошенники придумали новый способ обмана напуганных коронавирусом людей

Мошенники придумали новый способ обмана напуганных коронавирусом людейФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Пользователям интернета, напуганным из-за пандемии, стали угрожать заражением коронавирусом в случае отказа от перевода денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности.

По данным специалистов, хакеры придумали новый способ обмана — они направляют людям письма подобного содержания под видом соседей. В тексте якобы от имени соседа говорится, что он болен коронавирусом и находится в тяжелом состоянии.

«Через неделю я покину этот мир. Мои родители останутся без моей поддержки. А ты все это время будешь наслаждаться жизнью. Считаю, что это несправедливо и предлагаю заплатить мне. Я за это буду сидеть дома и не попытаюсь заразить твой дом. Жизнь или деньги», — пишет в приведенном примере мошенник.

В самом конце сообщения дается ссылка на кошелек в криптовалюте биткоин, который требуется пополнить. Сотрудники ESET порекомендовали не поддаваться всеобщей панике и соблюдать базовые правила цифровой гигиены.

О похожей кибератаке сообщалось в конце апреля. Она была направлена на пользователей, смотрящих порно в сети. Шантаж заключался в требовании выкупа от жертвы за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, доказывающие просмотр интимного контента. При отказе платить преступники также угрожали заражением новым вирусом.

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По материалам: lenta.ru

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