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Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания впервые стали родителями

Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания впервые стали родителями

Этим утром королевская семья Люксембурга поделилась радостными известиями: 38-летний наследный принц Гийом и 36-летняя принцесса Стефания впервые стали родителями.

Наследный великий герцог Гийом и наследная великая герцогиня Стефания рады объявить, что в воскресенье, 10 мая 2020 года, в 05:13 в роддоме великой герцогини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын.Имя маленького принца — Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом. Вес малыша — 3190 граммов, рост — 50 сантиметров.Мать и ребенок чувствуют себя хорошо,

— сообщается на официальном сайте семьи.


Принц Гийом и принцесса Стефания

Гийом и Стефания познакомились в 2004 году, однако встречаться они начали лишь шесть лет спустя. Весной же 2012 года было объявлено о помолвке наследного великого герцога Люксембурга Гийома и графини Стефании де Ланнуа. Свадьбу пара сыграла в октябре того же года. О беременности Стефании стало известно в декабре прошлого года.

Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер DanaLeto.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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