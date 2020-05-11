Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания впервые стали родителями

Вадим Карасев

Этим утром королевская семья Люксембурга поделилась радостными известиями: 38-летний наследный принц Гийом и 36-летняя принцесса Стефания впервые стали родителями.

Наследный великий герцог Гийом и наследная великая герцогиня Стефания рады объявить, что в воскресенье, 10 мая 2020 года, в 05:13 в роддоме великой герцогини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын.Имя маленького принца — Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом. Вес малыша — 3190 граммов, рост — 50 сантиметров.Мать и ребенок чувствуют себя хорошо,

— сообщается на официальном сайте семьи.





Принц Гийом и принцесса Стефания

Гийом и Стефания познакомились в 2004 году, однако встречаться они начали лишь шесть лет спустя. Весной же 2012 года было объявлено о помолвке наследного великого герцога Люксембурга Гийома и графини Стефании де Ланнуа. Свадьбу пара сыграла в октябре того же года. О беременности Стефании стало известно в декабре прошлого года.

Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер DanaLeto.