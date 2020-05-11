Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя

Алексей Вольцев

Депутаты городской думы Ставрополя назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова, он возглавит краевой центр на месяц, до конкурса по отбору кандидатов, сообщает администрация города.

"В понедельник депутаты городской думы Ставрополя своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля, и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова", - говорится в сообщении.