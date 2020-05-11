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Названа причина пожара в подмосковном хосписе

Названа причина пожара в подмосковном хосписеФото: Telegram-канал «112»

Неисправная электропроводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, пишет ТАСС.

По факту смерти девяти человек при пожаре заведено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). С организатором горевшего проводятся следственные действия.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов.

Среди версий пожара рассматривалось неосторожное обращение с огнем. Также было опубликовано видео с места пожара.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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