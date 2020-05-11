Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека

Вадим Карасев

Фото: Annette Riedl / DPA / Globallookpress.com

Вычислить пароль знакомого человека зачастую достаточно легко, если знать о его увлечениях и интересах. Такие выводы представлены компанией ID Agent, занимающейся кибербезопасностью. Сотрудники проверили более двух миллиардов комбинаций, доступных в даркнете.

Среди популярных наименований паролей специалисты в том числе назвали виды спорта и названия команд. Секретные комбинации людей часто состоят из одного слова: футбол, хоккей или теннис. Не менее популярно использовать для пароля имена популярных персонажей мультфильмов и кино. Среди них присутствуют Микки Маус, Супермен и Бэтмен.

Более серьезные пользователи добавляют к буквам цифры в своих паролях. Однако часто за ними скрываются названия музыкальных групп, таких как Blink 182 и Rush. Для пароля с названием последней используют название одного из альбомов — 2112. Также популярным способом создать пароль является использование собственного имени.

Сотрудники ID Agent отметили, что знакомому с соцсетями человеку легко вычислить принадлежность аккаунта и заполучить доступ, даже если в электронной почте и никнейме нет упоминания имени человека. Они призвали не создавать подобных паролей, а также активировать двухфакторную идентификацию везде, где это возможно. В этом случае хакерам потребуется либо больше личной информации, либо доступ к смартфону пользователя, что усложнит процесс взлома.

Ранее инженеры корпорации Microsoft обнаружили, что 99,9 процента аккаунтов, которые взламывают в сети, не применяли мультифакторную аутентификацию для повышения безопасности личных данных. Именно ее отсутствие назвали основной причиной успешных атак хакеров.