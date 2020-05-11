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Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляцииФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Краснодарский, Ставропольский и Приморский край, а также Дагестан, лидируют по числу нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева.

Он отметил, что абсолютные значения в данном случае нерепрезентативны, так как регионы различаются численностью населения. Статистика собиралась по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей.

Сообщалось, что возможная причина резкого роста числа заражений коронавирусом в России — нарушение режима самоизоляции.

8 мая директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа заражений коронавирусом в России. По его словам, такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов.

7 мая в ВОЗ были обеспокоены ростом числа случаев заражения коронавирусом в России. Отмечалось, что в целом в Европе с 12 апреля каждый день снижается число выявленных случаев заболевания коронавирусом. Но не в России.

По данным на утро 11 мая, всего в стране насчитывается 209 688 тысяч заболевших коронавирусом, 34 306 тысячи выздоровело, 1915 скончались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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