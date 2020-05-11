О грядущем похолодании россиян предупредили в Гидрометцентре

Вадим Карасев

По сообщению научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда к вечеру вторника жителей европейской части России ожидает резкое снижение температуры воздуха примерно на десять градусов. В то время как в Сибире и на Урале термометры могут достигнуть отметки в 35 градусов.

Как рассказал синоптик РИА Новости, в центре европейской России в начале недели ожидается весьма комфортная теплая погода из-за расположения над “Скандинавией и Баренцевым морем” центра циклона. Но затем, по мере смещения воздушных масс к Уралу, температура воздуха начнет стремительно снижаться и “произойдет обвал холода”. Также ожидается усиление порывов ветра, грозы. В ночные часы температура может опускаться до 6 - 8 градусов, днем воздух прогреется всего до 10 - 13 градусов.

Такие погодные условия, по прогнозу Росгидромета, будут сохраняться до выходных.

При этом Урал, Тюмень, юг Западной Сибири и Красноярского края, Тыва и Хакасия будут во власти достаточно устойчивого тепла. Так, например, в Омской области ожидается увеличение дневных температур до 35 градусов, что на 10 - 12 градусов выше климатической нормы.

На фоне такого прогноза метеоролог посоветовал особое внимание уделять пожарной безопасности в лесах азиатской территории страны.

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