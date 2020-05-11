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Обозначены условия для усиления рубля

Обозначены условия для усиления рубляФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Усиления рубля можно ожидать в летние месяцы. Об этом «Российской газете» рассказал директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, также он дал прогноз по курсу рубля и ценам на золото.

По его словам, курс рубля сохранится в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро. Это будет потолком до тех пор, пока цены на нефть не преодолеют уровень 35-36 долларов за баррель.

Аналитик подчеркнул, что стараниями центральных банков цены на золото держатся выше 1690 долларов за унцию, мотивируя инвесторов сохранять средства в драгоценном металле. В ближайшие дни цены на него могут подскочить до 1720 долларов.

По словам Кабакова, статистика Центробанка показывает, что объемы продажи валюты на этой неделе сохранятся на прежнем уровне.

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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