Обстрел под Орехово: на Донбассе ранены украинские военные

Алексей Вольцев

Вечером в воскресенье, 10 мая, пророссийские боевики продолжали провокации на Донбассе. В частности, возле населенного пункта Орехово поддерживаемые Россией террористы обстреляли позиции украинских войск, ранив военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Сообщается, что в результате коварного вражеского обстрела пострадали четверо военнослужащих: один получил ранения и трое — боевые травмы.

Пострадавших военных эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

«Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются», — отметили в штабе ООС.

Напомним, что 9 мая оккупационные силы из гранатометов различных систем обстреляли окрестности Трехизбенки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала 10 мая на Донбассе боевики 6 раз нарушали режим тишины. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военные отвечали на каждый вражеский обстрел, открывая огонь по террористам.