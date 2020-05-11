Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Обстрел под Орехово: на Донбассе ранены украинские военные

Обстрел под Орехово: на Донбассе ранены украинские военные

Обстрел под Орехово: на Донбассе ранены украинские военные

Вечером в воскресенье, 10 мая, пророссийские боевики продолжали провокации на Донбассе. В частности, возле населенного пункта Орехово поддерживаемые Россией террористы обстреляли позиции украинских войск, ранив военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Сообщается, что в результате коварного вражеского обстрела пострадали четверо военнослужащих: один получил ранения и трое — боевые травмы.

Пострадавших военных эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

«Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются», — отметили в штабе ООС.

Напомним, что 9 мая оккупационные силы из гранатометов различных систем обстреляли окрестности Трехизбенки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала 10 мая на Донбассе боевики 6 раз нарушали режим тишины. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военные отвечали на каждый вражеский обстрел, открывая огонь по террористам.

30 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Минпросвещения назвало условия проведения ЕГЭ на фоне COVID-19
Минпросвещения назвало условия проведения ЕГЭ на фоне COVID-19
Сирийские алькаидовцы осуществили «самую жестокую атаку» в Идлибе
Сирийские алькаидовцы осуществили «самую жестокую атаку» в Идлибе
Михаил Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за самоизоляции
Михаил Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за самоизоляции
Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей в Бельгии
Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Более сплоченно и эмоционально: как в этом году отпраздновали 9 Мая
Более сплоченно и эмоционально: как в этом году отпраздновали 9 Мая
Глава ЕК пригрозила Германии разбирательством из-за решения суда по ЕЦБ
Глава ЕК пригрозила Германии разбирательством из-за решения суда по
Каннского кинофестиваля в этом году не будет. Даже в онлайн-формате
Каннского кинофестиваля в этом году не будет. Даже в онлайн-формате
В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам
В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии
Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии

Топ на сегодня

Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Казахстан своей добыче нефти не указ
Казахстан своей добыче нефти не указ
Кинодайджест: кино о войне, геи в СССР и Средневековье
Кинодайджест: кино о войне, геи в СССР и Средневековье

Еще по теме

Тяжелый день: на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих
На Донбассе за день ранены трое украинских военных
На Донбассе трое военных получили ранения и травмы
Пророссийские боевики снова нарушают "режим тишины" на Донбассе