Олег Ковалев многое сделал для нашей страны, заявил Исаев

Анастасия Иванова

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от Рязанской области Олега Ковалева, отметив, что парламентарий многое сделал для нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Олег Ковалев умер 11 мая на 72-м году жизни. Он представлял в Совете Федерации правительство Рязанской области с сентября 2017 года, входил в состав Комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. С 2008 по 2017 год занимал пост губернатора региона.

Андрей Исаев назвал весть о смерти Ковалева очень скорбной. «Олега Ивановича мы знали хорошо, это человек, который многое сделал для нашей страны, для России. Сейчас хочется выразить соболезнования родным и близким Олега Ивановича, всем, кто знал этого замечательного человека», — сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что Ковалев долгие годы был депутатом Госдумы. В качестве главы Комитета палаты по Регламенту он во многом заложил основы сегодняшнего парламентаризма, регламентные нормы, на которых строится работа всех фракций Государственной Думы, заявил Исаев.

По его словам, Ковалев также был одним из активных участников формирования парламентского большинства — центристской коалиции, ставшей прообразом партии «Единая Россия».

«Вместе с ним я работал в составе рабочей группы по подготовке действующего сейчас Трудового кодекса. На это ушел практически год, это была очень напряженная работа. Мы вдвоем с Олегом Ковалевым были авторами поправки, например, установившей 23 февраля в качестве нерабочего праздничного дня», — рассказал первый замруководителя фракции.

Исаев заявил, что как губернатор Рязанской области, а в последующем сенатор, Олег Ковалев очень многое сделал для жителей субъекта.

«Это был открытый, очень душевный человек с большими знаниями как практического характера, так и знаниями законодательства, политических основ нашей жизни. Хороший товарищ», — отметил законодатель.