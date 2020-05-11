От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции Касты к счастью

Анастасия Иванова

В 15 она начала покорять мировые подиумы и сниматься для обложек глянцевых журналов, а сегодня весь мир знает Летицию Касту как звезду рекламы и кино. Но если в карьере все шло как по маслу, то в личной жизни модели не сразу улыбнулась удача.

Не верится, но 11 мая Летиции Касте исполняется 42. Звезда по-прежнему находится в хорошей форме, хотя ее тело никогда не подвергалось пластике. Кроме того, артистка обладает крайне чувствительной кожей, так что за пределами съемочной площадки совсем не пользуется косметикой. Именно стремление к естественности много лет назад помогло девушке из маленького провинциального городка прославиться на весь мир.

Единственное, что Летиция когда-то позволила в себе исправить, так это кривые зубы. А вот посадить модель на строгую диету никому не удавалось, что немало повлияло на фэшн-индустрию 90-х: Каста была стройной, но с пышными формами.

Она стала прототипом для национального символа Франции, в ее честь назвали сорт розы. Казалось, к ногам такой женщины поклонники должны ложиться штабелями. Мужчины действительно восхищались Летицией, вот только ее отношения раз за разом терпели крах. Почему топ-модели не везло в любви, и кто все же сумел сделать ее счастливой?

ПРОВИНЦИАЛКА, СТАВШАЯ МИРОВОЙ ЗНАМЕНИТОСТЬЮ

Будущая звезда подиумов появилась на свет в крошечном французском городе Понт-Одоме в простой рабочей семье. Родители делали все возможное, чтобы обеспечить троих детей: Жан-Батиста, Летицию и Мари-Анж. От брата и сестры Летиция Каста отличалась несгибаемым упрямством в сочетании с удивительной неуверенностью: девочка считала себя глупой и некрасивой. Мог ли закомплексованный подросток хотя бы мечтать о головокружительной карьере в шоу-бизнесе?

Девушке было 15, когда во время семейного отдыха на родине папы, острове Корсика, ее заметил представитель модельного агентства. Неожиданно для себя Летиция в скромном костюме для рыбалки оказалась участницей местного конкурса красоты, а затем получила приглашение на профессиональную фотосессию. Несмотря на беспокойство и откровенное недовольство отца, Каста согласилась в корне изменить прежнюю жизнь и окунуться в мир фэшн-индустрии.

Спустя несколько месяцев начинающая модель снялась в рекламе популярного бренда одежды и моментально стала кумиром молодежи: в ее внешности было что-то по-детски наивное и в то же время чувственное. Лицо девушки из провинции появилось на обложках престижных глянцевых журналов, а в 18 она вступила в ряды «ангелов» Victoria's Secret. Вскоре Летицию уже окрестили музой Ива Сен-Лорана, хотя первое время она едва осмеливалась заговорить с дизайнером.

«И он, похоже, тоже, — отмечала Каста. — Но произнес две или три фразы, которые осветили всю мою жизнь. В первый раз в жизни мужчина сказал мне, что я красива».

Позднее окружающие называли ее не только привлекательной, но и талантливой. Дебют модели в кино состоялся в 1999-м с ролью Фальбалы в «Астериксе и Обеликсе». Очевидно, образ кроткой, но притягательной девушки оценили не только рядовые зрители, но и правительство Франции: в следующем году Летицию избрали прототипом Марианны, национального символа страны.

Кинокарьера актрисы продолжилась ролями в фильмах «Сильные души», «Заблуждение», «Рожденные в 68-м», а апогея достигла в 2010-м с выходом картины «Генсбур. Любовь хулигана». В драме Летиция сыграла Брижит Бардо, и образ легендарной звезды в исполнении модели привел критиков в восторг.

Фильмография артистки расширялась с каждым годом: «Кошмар за стеной», «Порочная страсть», «Честный человек». С удовольствием режиссеры звали Касту и в театральные постановки, к примеру, в «Сцены из супружеской жизни» по Бергману. Неудивительно: актрисе было что рассказать об опыте отношений.

НЕУДАЧИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Нелегко осознать, что у обладательницы безупречной фигуры Летиции Касты трое детей, но в звездных кругах ее давно признали прекрасной мамой. Вот только наследников актриса родила от разных мужчин, так как создать крепкую семью с первой попытки ей не удалось.

Дочь Сатин появилась у артистки в отношениях с фотографом Стефаном Седнауи. Бурный роман пары продлился три года, а закончился из-за постоянных измен мужчины. После такого разочарования модель полагала, что надолго останется одна, но в 2003-м изменила мнение, когда познакомилась в Неаполе с актером Стефано Аккорси.

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Новое чувство охватило Летицию, и вскоре она отправилась с избранником в отпуск на Корсику. Аккорси не только не был смущен тем, что в путешествие Каста взяла дочку, а напротив, легко поладил с девочкой. В этом гражданском браке на свет появились дети Орландо и Афина.

На протяжении 10 лет поклонники наблюдали за счастливой парой, как вдруг в звездных кругах прогремела новость об их расставании. На вопрос, почему же это произошло, модель пространно отвечала, что любовь закончилась.

«Зачем оставаться вместе, когда ты изменился, чтобы врать? Я завидую тем, кто делает это, но я не могу терпеть ложь. Я предпочитаю идти туда, куда меня ведет инстинкт. У меня двое детей от Стефано, потому что я его любила. Но я хочу состариться с огнем в глазах», — рассуждала звезда.

Поверили ли окружающие исповеди Летиции? Многие полагали, что гражданский брак рухнул, когда в истории появилась третья сторона: сразу после расставания с актрисой Аккорси стали видеть в компании молодой манекенщицы Бьянки Витали. Впрочем, не отставала от бывшего возлюбленного и Каста — вскоре закрутила роман с помощником режиссера Лоренцо Дуарте.

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Летиция обратила внимание на Лоренцо на съемочной площадке фильма «Подруги», но вне работы отношения не складывались. Пару редко замечали в общественных местах по одной причине: на этот раз Каста не желала делиться с публикой деталями личной жизни. А может, актриса просто чувствовала, что ничего серьезного из интрижки с ассистентом режиссера не выйдет? Так или иначе, спустя два года окружающие и думать забыли о несчастном Дуарте, ведь на горизонте возник кумир французов Луи Гаррель.

ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ

Весной 2015-го зарубежные таблоиды пестрели заголовками о том, что Летицию Касту застали за поцелуями с Луи Гаррелем в Латинском квартале Парижа. Хейтеры сетовали, что звезда картины «Мечтатели» на пять лет младше знаменитой модели, поклонники же сочли Луи достойным претендентом на роль бойфренда. Пользователи Сети также отмечали, что артисты заслужили личное счастье после всех испытаний прошлого: за плечами Гарреля остался бурный роман с Валерией Бруни-Тедески, вместе с которой он удочерил девочку из Сенегала, что, впрочем, не спасло отношения. Не стоит и заикаться об опасениях Летиции, уставшей от измен и предательств мужчин, однако она осмелилась снова нырнуть в омут с головой.

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Чем же Луи отличался от ее прошлых кавалеров? Во-первых, актер вдохновлял модель на новые свершения: рядом с избранником она решила попробовать себя в качестве режиссера, а впоследствии представила авторскую короткометражку в Каннах. Во-вторых, только с Гаррелем Каста примерила роль невесты и жены — скромную тайную свадьбу влюбленные отпраздновали 10 июня 2017-го на Корсике.

«Если у мужчины три жены, про него скажут: «Каков обольститель!». А когда у женщины три мужа, что мы слышим? То-то и оно. «Странная она какая-то», — вот что», — поясняла Летиция отношение к штампу в паспорте.

Супругов называли идеальной парой, едва ли не самой гармоничной среди французских звезд. Перестав скрывать союз, актеры всюду появлялись вместе. Причем не только на светских мероприятиях, но и на экране: в картине «Честный человек» главные роли исполнили Гаррель и Каста.

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«Меня покорили его неуклюжесть, бодрость, пыл, ум. Я должна также сказать о его юморе. Он очень смешной. С ним мне никогда не скучно!» — рассказывала Летиция о муже.

Окружающие не сомневаются, что супруги выпустят еще не один совместный кинопроект, ведь вдохновение они черпают друг в друге. Поклонники же не теряют надежды на то, что Каста подарит избраннику ребенка. «Я живу моментом, — отмечала модель. — Ничего не планирую, но кто знает».

Фото: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE, EDB Image Archive, a.berti/Legion-Media, Alexis DUCLOS, Mario Magnani, Pool ARNAL/Getty Images, кадр из фильма «Честный человек»

