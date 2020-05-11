Отключились насосы: шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии

Влада Некрасова

В столице произошла очередная коммунальная авария: на Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции «Киевводоканал» снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

«Во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация: отключились насосы. Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах», — говорится в сообщении.

В то же время холодная вода подается в дома киевлян в других районах Киева.

При этом ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений.

Ориентировочное время восстановления работы системы — «на утро 11 мая».

Напомним, что в Киеве с 12 мая приступят к проведению гидравлических испытаний теплосетей, что является необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце апреля в центре Киева огромный гейзер забил из-под земли на территории теплоцентрали на Льва Толстого.