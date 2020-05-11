Парки в Украине закрывали ради психологического эффекта – Ляшко

Лидия Мартынова

Правительство Украины решило закрыть парки во время карантина для психологического эффекта, чтобы заставить людей соблюдать другие введенные ограничения. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко."Когда в свое время мы закрывали парки, делали опрыскивание дорог, это было вопросом не столько влияния на эпидемический процесс, сколько [влияния] на психологический процесс. Закрытие парков – [значит], нет ощущения, что все безопасно. Люди психологически готовились к тому, что [нужно соблюдать] карантин", – объяснил Ляшко.По его мнению, такие методы являются результативными."Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", – сказал Ляшко.Он сообщил, что Украина переняла эту практику у других стран, в частности у Китая и Италии."Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, с точки зрения эпидемиологии, думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, оно [закрытие парков] не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят [опасности], это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект", – заявил Ляшко.