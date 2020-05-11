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Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятыхНиколай ЖуравлевФото: Максим Блинов / РИА Новости

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.

По словам сенатора, подсчитать точную сумму пока нельзя.

Ранее, 11 мая, Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги. Также списать налоги и страховые взносы за второй квартал текущего года смогут предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, — это порядка 1,5 миллиона предприятий.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, всего по стране насчитывается 221 344 инфицированных, больше всего заразившихся — в Москве.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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