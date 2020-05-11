Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Лидия Мартынова

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.

По его словам, таким образом Климкин пытается привлечь к себе внимание.

"Причем его заявления обращены не сколько вовнутрь Украины и к ее властям, сколько к внешним кураторам украинского проекта, которые вполне, как он думает, могут вернуть его во властную орбиту, к зарплате и поближе к кормушке", - сказал эксперт в комментарии "Вечерней Москве".

Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".