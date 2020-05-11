Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.

По его словам, таким образом Климкин пытается привлечь к себе внимание.

"Причем его заявления обращены не сколько вовнутрь Украины и к ее властям, сколько к внешним кураторам украинского проекта, которые вполне, как он думает, могут вернуть его во властную орбиту, к зарплате и поближе к кормушке", - сказал эксперт в комментарии "Вечерней Москве".

Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть
Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть
Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека
Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских
В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую за контрабанду
В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
В Албании планируют легализовать марихуану
В Албании планируют легализовать марихуану

Топ на сегодня

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля

Еще по теме

В России отреагировали на слова о катастрофе для Украины в День Победы
Пушков ответил на слова Климкина о том, что 9 мая — катастрофа для Украины
И чего туда ехать? Пушков удивился обращению Климкина к Западу о 9 мая
Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы